Green trifft per Elfmeter Fürth ermauert sich drei Punkte in Braunschweig Stand: 02.12.2023 14:56 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mit einem 1:0 (1:0) am Ssamstag (02.12.2023) beim Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig in der Tabelle der 2. Bundesliga an die Aufstiegsplätze herangeschoben. Die Braunschweiger bleiben tief im Abstiegskampf auf Rang 17. Für das einzige Tor sorgte Julian Green (31.) per Elfmeter.

Für Braunschweig wird es im Abstiegskampf der Liga immer schwieriger. Nach der Niederlage gegen Fürth beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits acht Punkte. Für die Franken war es dagegen der fünfte Ligasieg in Folge. Trainer Alexander Zorniger und sein Team finden sich damit plötzlich mitten im Aufstiegsrennen wieder und liegen mit 27 Punkten nur einen Zähler hinter dem Dritten Hamburger SV auf Rang fünf.

Umstrittener Strafstoß bringt SpVgg-Führung

Wer im Duell oben gegen unten favorisiert war, wurde direkt deutlich: Fürth war spielbestimmend. Die vorerst größte Chance hatte jedoch die Eintracht - Johan Gómez vergab frei vor Jonas Urbig im Fürther Tor kläglich (16.). Die Gäste erspielten sich trotz deutlichen Ballbesitzvorteilen keine zwingenden Gelegenheiten.

Nach einer halben Stunde rückte der Unparteiische Daniel Schlager in den Mittelpunkt. Der Schiedsrichter gab Elfmeter, als Armindo Sieb in den Strafraum eindrang und nach einem Kontakt mit Ermin Bicakcic zu Boden ging. Eine umstrittene Entscheidung, denn Sieb hob schon vor dem leichten Kontakt ab. Trotz heftiger Proteste schaute sich Schlager die Szene nicht erneut am Bildschirm an, stattdessen gab es zwei Gelbe Karten gegen die aufgebrachte Bank der Eintracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Green sicher.

Eintracht rennt vergebens an

Die Gastgeber kamen schwungvoll aus der Kabine. Urbig reagierte zweimal gut bei Braunschweiger Schüssen aus spitzem Winkel (46./51.). Fürth wirkte nun erstaunlich passiv, es spielte quasi nur die Eintracht. Im letzten Drittel wählten die Gastgeber allerdings oft die umständliche Variante, sodass die Gäste die Angriffe relativ leicht wegverteidigen konnten. Allerdings war offensiv von Fürth nichts mehr zu sehen.

Zu loben blieb alleine die Moral bei Braunschweig: Eintracht probierte es immer wieder - zunehmend auch aus der Distanz. Alle Versuche blieben aber in der vielbeinigen Fürther Abwehr oder bei Torwart Urbig hängen. "Am Ende steht die Null und wir haben gewonnen. Auch wenn wir nur mit der ersten Halbzeit zufrieden sind", erklärte Fürths Branimir Hrgota. Sekunden vor dem Ende vergab Maurice Multhaup die größte Braunschweiger Gelegenheit auf den Ausgleich.

Braunschweig in Wiesbaden, Fürth empfängt Magdeburg

Eintracht Braunschweig trifft zum Auftakt des 16. Spieltags auswärts auf Wiesbaden (Freitag, 08.12.2023 um 18.30 Uhr). Greuther Fürth hat zudem die Gäste aus Magdeburg zu Besuch (Samstag, 09.12.2023 um 13.00 Uhr).