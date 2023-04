Sieg bei Holstein Kiel Arminia Bielefeld setzt Aufwärtstrend unter Koschinat fort Stand: 02.04.2023 15:25 Uhr

Der Aufwärtstredn von Arminia Bielefeld hält unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat an. Bei Holstein Kiel gab es den nächsten Sieg.

Die Bielefelder gewannen verdient mit 3:2(2:1). Für Koschinat als Bielefelder Trainer war es der zweite Sieg im dritten Spiel. Bielefeld kletterte dank des Auswärtssiegs auf Platz 14 und hat nun immerhin zwei Punkte Abstand auf den Relegationsrang. Anders sieht der Trend bei den Kielern aus, die auch im fünften Spiel in Folge sieglos blieben.

Arminia mit gutem Start

Die Arminia erwischte bei Sonnenschein im hohen Norden den besseren Start. Bereits nach elf Minuten schoss der in die Startelf zurückgekehrte Frederik Jäkel die Ostwestfalen aus kurzer Distanz in Front. Nach einer Ecke und einem unglücklichen Abpraller war der Ball dem Bielefelder Abwehrmann vor die Füße gefallen.

Wenige Minuten später kratzte dann Kiels Keeper Robin Himmelmann einen Distanzschuss von Fabian Klos aus dem Winkel. Das 2:0 fiel aber dennoch und zwar durch Robin Hack, der einen perfekten Pass des überragenden Masaya Okugawa gut mitnimmt und dann überlegt ins rechte Eck legt (29.).

Doch Beruhigung brachte diese 2:0-Führung nicht, denn postwendend gelang Steven Skrzybski der Anschlusstreffer, der von Lewis Holtby super bedient wird uns aus elf Metern ins rechte Eck trifft (32.). Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel.

Okugawa wie in besten Zeiten

Dafür ging es nach dem Wechsel rasant weiter und zwar vor allem aus Sicht der Bielefelder. Wieder stand Okugawa im Mittelpunkt. Diesmal machte es der Japaner selbst, der unter Trainer Uwe Koschinat wieder zur starken Form der vergangenen Saison gefunden zu haben scheint. Okugawa ließ zwei Kieler mit einem tollen Solo stehen und schoss den Ball dann gefühlvoll flach ins linke Eck - ein tolles Tor (55.).

Doch wieder gelang den Gastgebern relativ schnell der Anschlusstreffer. Nach einer langen Flanke von Fabian Reese setzt sich Hölmbert Fridjonsson in der Luft gegen Jäkel durch und köpfte zum 2:3 ein (67.). Es war Fridjonsson erste Aktion. Der Isländer war erst 40 Sekunden zuvor eingewechselt worden.

Es blieb den Kielern also noch genügend Zeit zum Ausgleich. Die größte verpasste der eingewechselte Kwasi Wriedt in der Nachspielzeit. So blieb es beim knappen Sieg für die Bielefelder.

Kiel in Rostock, Bielefeld gegen Düsseldorf

Am nächsten Spieltag ist Holstein Kiel auswärts bei Hansa Rostock gefordert (Sonntag, 09.04.2023 um 13.30 Uhr). Zur gleichen Zeit kämpft Bielefeld im eigenen Stadion gegen Düsseldorf um wichtige Punkte im Abstiegskampf.