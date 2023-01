Turbulenter Start Fortuna gewinnt nach Rückschlägen gegen Magdeburg Stand: 27.01.2023 20:27 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Magdeburg einen Elfmeter verschossen und zwei Gegentore kassiert - am Ende aber doch gewonnen.

Durch das 3:2 (2:1) am Freitag (27.01.2023) rückte Düsseldorf in der Tabelle an die Aufstiegszone heran. Magdeburg wird am Ende des Spieltags dagegen mindestens Vorletzter sein, das aktuelle Schlusslicht SV Sandhausen könnte noch vorbeiziehen.

Düsseldorfs Kownacki verschießt Elfmeter und trifft dann zweimal

Die Fortuna startete denkbar schlecht in das Spiel: Dawid Kownacki, der zuvor auch gefoult worden war, schoss zunächst einen Foulelfmeter in der 5. Minute links am Magdeburger Tor vorbei. Fast im direkten Gegenzug gingen Magdeburger in Führung. Nach einem Ballverlust schaltete der FCM schnell um. Auf Umwegen landete der Ball nach dem eher unsauberen Konter bei Kwarteng, der aus 14 Metern traf.

Moritz-Broni Kwarteng vom 1.FC Magdeburg freut sich über seinen Treffer

Doch Düsseldorf fand ebenfalls eine schnelle Antwort. Kownacki erzielte in der 9. Minute das 1:1, als er per Kopf eine Ecke von rechts ins Tor beförderte. Wiederum Kownacki brachte die Fortuna dann sogar in Führung, er traf freistehend aus 13 Metern (34. Minute), zuvor hatte Magdeburgs Daniel Heber den Ball entscheidend an Felix Klaus verloren.

Dawid Kownacki feiert sein Tor gegen den 1.FC Magdeburg

Magdeburg gleicht aus, Düsseldorfs Appelkamp mit dem Siegtor

Die zweite Hälfte hielt einen weiteren Rückschlag für Düsseldorf bereit: Auch Magdeburgs Kwarteng traf doppelt, in der 59. Minute nutzte er einen Abpraller zum 2:2.

Das Spiel wurde nun regelrecht spektakulär, Magdeburgs Heber musste zweimal auf der Torlinie klären - für den Höhepunkt sorgte aber Shinta Appelkamp: Er traf in der 84. Minute mit einem wuchtigen Schuss zum Sieg für die Fortuna (84.).

Düsseldorf eröffnet gegen Paderborn

Düsseldorf spielt am 19. Spieltag beim SC Paderborn (Freitag, 03.02.2023 um 18.30 Uhr). Magdeburg empfängt zwei Tage später den Karlsruher SC (13.30 Uhr).