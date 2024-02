Zu wenig im Aufstiegskampf Düsseldorf nur mit Remis gegen Elversberg Stand: 10.02.2024 14:57 Uhr

Fortuna Düsseldorf ist in der 2. Bundesliga gegen die SV Elversberg nur zu einem Remis gekommen und verliert im Aufstiegskampf weiter an Boden.

Vor rund 33.000 Zuschauern erzielte Isak Bergmann Johannesson (19.) den Treffer für die Fortuna, Joseph Boyamba (53.) traf für Elversberg zum Ausgleich. Durch das Remis rutscht das Team von Trainer Daniel Thioune auf Platz sechs ab. Das von Horst Steffen trainierte Elversberg klettert auf Platz acht.

Düsseldorf mit starker erster Halbzeit

Die Fortuna übernahm von Beginn an das Kommando. Zunächst versuchte es Vincent Vermeij nach schöner Kombination mit einem satten Schuss aus 16 Metern, traf aber knapp über das Tor.

Dann setzte Christos Tzolis nach schöner Flanke von der rechten Seite von Matthias Zimmermann den Ball per Kopf am Tor vorbei. Auch da fehlte nicht viel. Zehn Minuten waren da gespielt. Wenig später schlug dann Tzolis selbst eine Flanke von links, diesmal war es Jona Niemiec, der das Tor mit dem Kopf knapp verfehlte.

Pfosten! Quarshie verpasst das 2:0

Und wenig später, es lief 19. Minute, war es dann auch schon passiert. Vermeij verlängerte eine Flanke von links von Nicolas Gavory mit dem Kopf, am zweiten Pfosten lauerte Johannesson und vollstreckte aus spitzem Winkel und kürzester Distanz.

In der 31. Minute dann fast das zweite Tor, doch Ao Tanaka scheiterte wenige Meter vor dem Kasten an Torwart Nicolas Kristof. Und es ging so weiter. Und nachdem Startelfdebütant Joshua Quarshie nach einer Tzolis-Ecke von der rechten Seite den Ball per Kopf nur an den Pfosten gesetzt hatte, konnte Elversberg froh sein, dass es zur Pause nur 0:1 stand.

Die Saarländer wären allerdings in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Robin Fellhauer aus dem Nichts fast noch zum Ausgleich gekommen. Torwart Florian Kastenmeier war aber auf dem Posten.

Ausgleich kurz nach der Pause

"Hier geht was", mögen sich die Elverberger aber in der Pause dann gedacht haben, denn kurz nach der Halbzeit fiel das 1:1. Jannik Rochelt setzte sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie stark durch und behielt dann auch noch den Überblick. Mit einem flachen Pass in die Mitte fand er den völlig freien Boyamba, der sich die Möglichkeit aus etwa sechs Metern nicht mehr nehmen ließ.

Schwache zweite Halbzeit

Im Anschluss verflachte die Partie. Das lag vor allem daran, dass sich die Fortuna ein wenig geschockt zeigte vom Ausgleich und Elversberg sich erstmal wieder zurückzog. Doch es wurde auch nicht mehr beesser Im Gegensatz zur ersten Hälfte war der zweite Durchgang von viel Stückwerk und zahlreichen Halbchancen geprägt - und damit regelrecht langweilig. Glück hatte die Fortuna dann noch, dass Wahid Faghir kurz vor Schluss beim vermeintlichen Siegtreffer für Elversberg ganz knapp im Abseits stand.

Die Fortuna muss am nächsten Spieltag am Samstag (17.02.2024/20.30 Uhr) beim Karlsruher SC antreten, Elversberg erwartet am Sonntag (13.30 Uhr) den VfL Osnabrück.