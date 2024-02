KSV auf Aufstiegsplatz Kiel feiert und drückt Schalke tiefer in den Tabellenkeller Stand: 11.02.2024 15:50 Uhr

Holstein Kiel ist mit einem hochverdienten 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Schalke 04 wieder auf Platz zwei der Tabelle in der 2. Liga geklettert. Die Königsblauen stecken weiter tief im Abstiegskampf der 2. Liga. Das entscheidende Tor schoss ein früherer Schalker: Steven Skrzybski.

Die Kieler feierten den ersten Sieg im Jahr 2024 und nutzten die Gunst der Stunde: An den Vortagen hatte die Konkurrenz aus Hamburg im Aufstiegsrennen, der HSV und der FC St. Pauli, jeweils Niederlagen kassiert. Die Schalker, die insgesamt eine schwache Leistung zeigten, mussten im vierten Spiel des Jahres die dritte Niederlage hinehmen und sind der Abstiegszone weiter bedrohlich nah.

Skrzybski trifft per Volleyschuss

Skrzybski, der bei Schalke einst sogar in der Champions League zum Einsatz kam, traf in der 55. Spielminute per Volleyschuss nach einer Ecke für Kiel, das sich in der Tabelle wieder vor den Hamburger SV schob. Die Gelsenkirchener hatten den spielerisch überlegenen Gastgebern zuvor lange mit einer starken Torwartleistung von Marius Müller und viel Leidenschaft Paroli geboten.

Schalke hinten reingedrängt

Kiel begann forsch. Schon in der 2. Spielminute traf der Japaner Shuto Machino den Außenpfosten, danach blieben die Norddeutschen klar spielbestimmend. Schalke wurde weitgehend in die eigene Hälfte gedrängt, kam dann aber nach einem Konter durch Derry Murkin ebenfalls zu einer guten Führungschance (24.).

Im Anschluss waren die Gäste besser drin. Nach der Kieler Führung suchten die Königsblauen nach der Antwort, Kiel suchte die Entscheidung.

Schalke hat Wehen zu Gast, Kiel nach Paderborn

Am kommenden Samstag (17.02.2024, 13 Uhr) gastiert Aufsteiger Wehen Wiesbaden auf Schalke. Zeitgleich bestreitet Kiel das schwere Auswärtsspiel beim SC Paderborn.