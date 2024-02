45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Aus dem Nichts gibt es die Chance auf den Ausgleich!

45. +1 Drei Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Da die erste davon bereits fast rum ist und Fellhauer immer noch behandelt wird, könnte es auch noch ein bisschen länger dauern.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45. Die Begegnung ist derzeit unterbrochen, weil Robin Fellhauer nach einem Zusammenprall mit Jordy de Wijs am Kopf behandelt werden muss.

43. Kurz vor der Pause ist die Luft mal ein wenig raus. Daniel Thioune dürfte das jedoch ziemlich recht sein, weil sein Team wirklich alles unter Kontrolle hat und gerade defensiv einen stabilen Eindruck macht. Das war dem F95-Coach nach der wilden Pleite gegen Paderborn auch enorm wichtig.

40. Aktuell gelingt es den Elversbergern mal den Ball über einen längeren Zeitraum in den eigenen Reihen zu halten. Allerdings haben sich die Düsseldorfer auch ein wenig zurückgezogen und lauern auf Konter.

38. Die SV Elversberg hat hier wirklich ordentlich Probleme mit den spielfreudigen Gastgebern. Seit der Anfangsphase sind die Saarländer nur noch in der Defensive gefordert und kriegen da die Räume einfach nicht konsequent geschlossen.

35. Quarshie trifft nur das Aluminium! Eine Tzolis-Ecke von der rechten Fahne landet in der Mitte bei Joshua Quarshie. Der junge Verteidiger steigt hoch und köpft den Ball schulbuchmäßig in Richtung des linken Knicks. Allerdings prallt der Ball nur an den Innenpfosten und von dort wieder ins Feld. Im Anschluss kann der SVE die Situation dann klären.

33. Die beste Offensive der Liga macht heute wirklich einen starken Eindruck und sorgt vor allem über die Flügel immer wieder für Gefahr. Von Elversberg ist im Angriff schon lange nichts mehr zu sehen.

31. Beinahe das 2:0! Nach einer ganz langen Passstafette der Fortuna landet der Ball auf dem rechten Flügel. Von dort kommt die Hereingabe zu Ao Tanaka, der sich aus zentraler Position eigentlich das Eck aussuchen kann. Allerdings schließt der Japaner viel zu unplatziert ab. Deswegen kann Nicolas Kristof auf der Linie parieren.

29. Mit dem Vorsprung im Rücken sind die Flingeraner jetzt um komplette Spielkontrolle bemüht und lassen Ball und Gegner laufen.

26. In den ersten Augenblicken schien die Begegnung durchaus ausgeglichen, da die Hausherren einen Moment brauchten, um mit dem Pressing der Elversberger klar zu kommen. Mittlerweile sind die Rheinländer aber voll drin. Düsseldorf ist deutlich überlegen und hat ein klares Chancenplus. Die F95-Führung ist dementsprechend hochverdient.

23. Matthias Zimmermann sucht aus der zweiten Reihe den Abschluss. Der Routinier visiert das obere rechte Eck an. Der Schuss hat jedoch nicht sonderlich viel Schwung. Dadurch kann sich Nicolas Kristof mit einer sehenswerten Flugeinlage auszeichnen und hälft den Ball sogar fest.

21. Für Ísak Jóhannesson, die Leihgabe vom FC København, ist es das zweite Saisontor. Zudem ist es die erste Führung für die Düsseldorfer im Kalenderjahr 2024.

19. Ísak Jóhannesson Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Ísak Jóhannesson

Die Fortuna belohnt sich für eine ansprechende Leistung! Zum wiederholten Mal behauptet Vermeij den Ball gut und leitet damit den Angriff entscheidend ein. Über wenige Stationen läuft das Rund anschließend von rechts vor dem Strafraum links raus zu Gavory. Der Franzose findet mit seiner Flanke vom Strafraumeck den Kopf von Vermeij. Der Stürmer kriegt den Ball unter Gegnerdruck zwar nur verlängert, doch das ist überhaupt kein Problem. Am zweiten Pfosten lauert Jóhannesson, der aus spitzem Winkel und kürzester Distanz vollstreckt.

16. Nach der vorherigen Chance der Fortuna blieb Carlo Sickinger verletzt liegen. Ohne Gegnereinwirkung hat es ihn da offensichtlich schlimmer am Oberschenkel erwischt. Für den 26-Jährigen ist nun Florian Le Joncour positionsgetreu neu dabei.

16. Florian Le Joncour Elversberg Einwechslung bei SV 07 Elversberg: Florian Le Joncour

16. Carlo Sickinger Elversberg Auswechslung bei SV 07 Elversberg: Carlo Sickinger

14. Düsseldorf macht einen wirklich guten Eindruck! Vermeij macht den Ball in der eigenen Hälfte gut fest und verlagert anschließend mit einem schönen Diagonalball raus auf die linke Seite. Tzolis schnappt sich das Leder, dribbelt von links in die Box und hebt den Ball anschließend gefühlvoll hoch vor das Tor. Niemiec kommt aus etwa sieben Metern zum Kopfball, aber köpft knapp über den Querbalken.

11. Da ist die erste große Möglichkeit! Zimmermann treibt auf der rechten Seite an und wird nicht richtig angegriffen. Deshalb kann der 31-Jährige ungestört aus dem Halbfeld lanken und serviert perfekt auf den Kopf von Tzolis. Der kleine Offensivspieler kommt zwischen zwei gegnerischen Verteidigern ungestört an den Ball, aber nickt das Ding haarscharf links am Tor vorbei.

8. Bei der Heimelf geht es mit Tempo über den rechten Flügel. Jona Niemiec stößt bis zur Grundlinie durch und legt den Ball von dort in den Rückraum. Allerdings findet der 22-Jährige keinen Abnehmer.

6. Bei einem SVE-Freistoß fast vom rechten Sechzehnereck ist die Anspannung im Vorfeld groß. Letzten Endes verpufft der Standard allerdings völlig und auch der Düsseldorfer Konter sorgt für keine Gefahr.

4. Beide Teams sind von Beginn an voll drin und sorgen für einen schwungvollen Start. Jetzt kommen auch die Gäste zu ihrem ersten Torschuss. Ein Distanzschuss vom weit aufgerückten Robin Fellhauer kann Florian Kastenmeier aber noch aus dem von ihm aus betrachtet unteren rechten Eck fischen.

3. Vincent Vermeij kommt nach einer Einzelaktion von knapp innerhalb des Strafraums zum Abschluss. Aus relativ zentraler Position setzt der Neuner den Ball jedoch über das obere rechte Eck.

2. Beim Karnevals-Heimspiel möchte Daniel Thioune zumindest defensiv anscheinend auf ein großes Spektakel verzichten. Die Fortuna agiert durch die Hereinnahme von Joshua Quarshie augenscheinlich mit einer Fünferkette.

1. Los geht's! Elversberg stößt an und spielt komplett in Schwarz. Düsseldorf hält in den gewohnten rot-weißen Trikots dagegen.

1. Spielbeginn

Das Hinspiel war das erste Aufeinandertreffen beider Klubs im Profibereich. Damals fügten die Düsseldorfer dem SVE eine 5:0-Abreibung zu. Elversberg hat sich seitdem jedoch deutlich gefestigt. Der heutige Vergleich dürfte für deutlich mehr Spannung sorgen.

Frederik Jäkel ist nach seiner Rotsperre aus dem Duell gegen Rostock wieder zurück und verdrängt Florian Le Joncour. Darüber hinaus beginnen Joseph Boyamba und Paul Stock für Thore Jacobsen und Paul Wanner.

Daniel Thioune nimmt nach der spektakulären 4:3-Pleite in Paderborn zwei Veränderungen in der Anfangsformation vor. Vincent Vermeij rückt für Christoph Daferner neu rein. Zudem feiert Joshua Quarshie sein Startelfdebüt im Profibereich. Dafür sitzt Yannik Engelhardt zunächst nur auf der Bank.

Mit dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern ist es Elversberg am vergangenen Wochenende gelungen einen Negativlauf von fünf Pflichtspielen hintereinander ohne Erfolg zu beenden und erstmals seit Ende November wieder dreifach zu punkten. Dementsprechend reist der Aufsteiger aus dem Saarland durchaus mit breiter Brust an. Sollten die SVE auch heute gewinnen, würden sie in der Tabelle sogar mit der Fortuna gleichziehen.

Fortuna Düsseldorf hat in der Liga seit Jahresbeginn eine kleine Ergebnisflaute. Nach der Hinrunde standen die Rheinländer noch auf dem vierten Rang. Damals hatten sie nur einen Pünktchen Rückstand auf den Relegationsplatz und auch ein direkter Aufstiegsplatz war nur drei Zähler entfernt. Drei sieglose Begegnungen später sind die Fortunen nur noch Sechster und der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte. Dementsprechend wäre es enorm wichtig beim heutigen Heimspiel wieder einen Dreier einzufahren, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.