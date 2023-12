Remis gegen Wiesbaden St. Pauli vergibt Großchancen und die Herbstmeisterschaft Stand: 17.12.2023 15:28 Uhr

Der FC St. Pauli hat am letzten Spieltag des Jahres 2023 mit einem Remis gegen Wehen Wiesbaden die sicher geglaubte Herbstmeierschaft in der 2. Bundesliga verspielt. Die Kiezkicker fingen sich am dritten Adventssonntag (17.12.23) gegen Wiesbaden den späten Ausgleich ein, die Partie endete 1:1 (0:0).

Nach torloser erster Hälfte brachte Marcel Hartel die Hamburger früh im zweiten Abschnitt in Führung (47.). Die Hamburger erarbeiteten sich eine Vielzahl von Torchancen gegen defensiv eingestellte Gäste, verpassten aber weitere Torerfolge. Als John Iredale in der 84. Minute zum Ausgleich traf, war der Titel "Herbstmeister" für die Spieler des FC St. Pauli unter ihrem Coach Fabian Hürzeler futsch.

Das Gästeteam von Markus Kauczinski verlegte sich von Beginn an auf die Abwehrarbeit und ließ eigene Angriffsbemühungen größtenteils vermissen. So erspielten sich die St.-Paulianer mehrfach Torchancen in der Spielhälfte. Hartel und auch Elias Saad vergaben guten Möglichkeiten (18., 23.), ehe die Hessen in der 34. Minute sich erstmalig ihrerseits dem gegnerischen Tor annäherten: Ivan Prtajin tauchte im Strafraum der Hausherren auf, doch ihr Keeper Nikola Vasilj behielt die Übersicht.

Der Tormann war es allerdings wenig sptäer auch, der St. Pauli vor dem Rückstand bewahrte: Julius Kade scheiterte an Vasilj (41.).

Hartel mit der ersehnten Führung

Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Hartel dann nach schöner Kombination über Jackson Irvine und Johannes Eggestein der von den Hamburgern so sehr ersehnte Führungstreffer, brauchte dafür die Mithilfe Wiesbadens, weil sein Schuss aus dem Strafraum noch von Bjarke Jacobsen unhaltbar abgefälscht wurde.

In der Folge drängten die Gastgeber auf weitere Treffer, scheiterten aber auch immer wieder am gut aufgelegten Wiesbadener Schlussmann Florian Stritzel: gegen Irvine (54.), Hartel (58.) und wieder gegen Irvine (63.).

Mit der Einwechslung von John Iredale änderte sich die Partie: Zuerst knallte der Australier den Ball an die Unterkante der Latte des Hamburger Tors. Und traf wenig später dann - nach einer strittigen Strafraumszene im 16er der Gastgeber - nach Doppelpass mit Abwehrchef Florian Carstens links unten im Tor der Hanseaten.

St. Pauli war bedient - und Wiesbaden feierte seinen Keeper Stritzel, der zusammen mit Iredale den Punkt für die Gastgeber gewann.

St. Pauli im neuen Jahr gegen Lautern, Wiesbaden in Magdeburg

Die Kiezkicker treffen nach der Winterpause auf Kaiserslautern (Samstag, 20.01.2024 um 13.00 Uhr). Wiesbaden muss in Magdeburg ran (Sonntag, 21.01.2024 um 13:30 Uhr.)