Sieg gegen Kaiserslautern St. Pauli erobert Tabellenspitze Stand: 20.01.2024 15:31 Uhr

Der FC. St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Kaiserslautern einen erfolgreichen Rückrundenauftakt hingelegt und die Tabellenspitze erobert.

St. Pauli siegte am Samstag (20.01.2024) mit 2:0 und steht mit 36 Punkten wieder oben. Der bisherige Tabellenführer Holstein Kiel (35) hatte am Freitag zum Auftakt des 18. Spieltags gegen Eintracht Braunschweig verloren.

Elias Saad (34.) und Marcel Hartel (64.) trafen für die Elf vom Millerntor-Elf, die damit auch nach dem Rückrundenstart weiterhin ungeschlagen ist.

Siebte Pleite in Folge für Kaiserslautern

Kaiserslauterns Talfahrt wird dagegen immer bedrohlicher: Die Pfälzer stehen nach der nunmehr siebten Pleite in Folge auf dem 15. Platz, nur noch mit einem Punkt Vorsprung vor den Teams auf den Abstiegsplätzen.

Von Beginn an waren die Gastgeber am Drücker, erarbeiteten sich die ersten Chancen. Hartel (1.) und Manolis Saliakas (3.) besaßen die ersten Gelegenheiten. Die Roten Teufel, seit nunmehr neun Spielen in Folge ohne Sieg, hatten Mühe, sich des Ansturms der Norddeutschen zu erwehren.

Lautern lässt Chancen liegen

Die Pfälzer konnten sich allerdings in der Folgezeit besser auf den Gegner einstellen. Die Gastgeber hatten Mühe, Akzente zu setzen. Erst Hartels Pass auf Saad, der sich die Chance nicht entgehen ließ, sorgte für die Führung der Hanseaten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit verpassten die Gäste gleich mehrmals den Ausgleich.

St. Pauli stand mehrmals das Glück zur Seite - oder auch das Unvermögen der Lauterer: In der kuriosesten Szene des Spiels traf Marlon Ritter den Pfosten (53.), im Anschluss bekamen die Lauterer dreimal die Chance im Nachschuss, brachten den Ball aber aus kurzer Distanz nicht über die Linie.

St. Paulis Oladapo Afolayan (58.) hatte auf der Gegenseite ebenfalls mit einem Pfostenschuss Pech. Hartel war dann nach einem Konter im Nachschuss zum 2:0 erfolgreich.

Kaiserslautern empfängt Schalke, St. Pauli gegen Fortuna

Kaiserslautern hat am kommenden Spieltag den FC Schalke zu Gast (Freitag, 26.01.24 um 18.30 Uhr). St. Pauli tritt am Samstagabend zum Spitzenspiel bei Fortuna Düsseldorf an (20.30 Uhr).