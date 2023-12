Zweiter Auswärtssieg der Saison HSV nutzt Nürnberger Abschlussschwäche eiskalt aus Stand: 16.12.2023 15:53 Uhr

Der 1. FC Nürnberg hat wegen bester ausgelassener Torchancen den Sieg gegen den Hamburger SV verpasst. Die Hanseaten siegten am Samstagnachmittag im Duell der beiden Traditionsvereine auch dank eines extrem coolen Robert Glatzel im Max-Morlock-Stadion mit 2:0 (0:0).

Robert Glatzel brachte den HSV auf die Siegerstraße, als er in der 80. Minute eine gefühlvolle Hereingabe von Bakary Jatta von der rechten Seite noch geschmeidiger mit der Brust annahm und den Ball überlegt über Dropkick platziert im Tor der Hausherren unterbrachte. In der Nachspielzeit erhöhte Jean-Luc Dompe (90. +7) bei einem Konter.

"All zu viel kann ich den Jungs heute nicht vorwerfen" , sagte Club-Coach Cristian Fiel nach der Partie am ARD-Mikrofon, "heute bin ich natürlich etwas unglücklich, weil noch einmal etwas drin gewesen wäre." "In der zweiten Halbzeit haben wir mehr Sicherheit in unserem Spiel gehabt", resümierte Tim Walter, Trainer der Hamburger, gegenüber der Sportschau. "Allerdings hatten wir auch einen Schockmoment, als die 'Clubberer' die Latte getroffen haben. Aber unsere Wechsel haben gut gegriffen."

Die Franken stecken nach der Niederlage weiter im Mittelfeld fest, während sich der HSV mit dem zweiten Auswärtssieg der Saison bis auf einen Punkt die punktgleichen Spitzenreiter FC St. Pauli und Holstein Kiel heranschoben.

Friedlicher Fanprotest gegen Investorenpläne

Die Fans des 1. FC Nürnberg protestierten während der Partie mehrfach friedlich und effektiv gegen die Investorenpläne der DFL: Sie warfen Unmengen gelber Tennisbälle aufs Spielfeld und sorgten so für kurze Unterbrechungen.

Club vergibt beste Großchancen - und hat auch noch Pech

Vor der Pause vergaben Johannes Geis mit einem Pfostentreffer und die beiden Japaner Daichi Hayashi und Kanji Okunuki beste Abschlusschancen für die Gastgeber, Jatta scheiterte an FCN-Keeper Carl Klaus.

In der 59. Minute dann hatten die Gäste von der Elbe Riesendusel, als erneut Hayashi nach einem Solo nur die Unterkante der Latte traf, und Jonas Meffert bei der folgenden Abwehraktion knapp vor der eigenen Torlinie den Ball mit dem Kopf an den linken Pfosten setzte.

Als der kurz zuvor eingewechselte Felix Lohkemper auf Nürnberger Seite bei einer guten Chance gut verteidigt wurde, schlug Glatzel beim darauffolgenden Konter eiskalt zu. Eine knappe Viertelstunde zuvor war der Angreifer noch in einer sehr ähnlichen Situation im Duell mit Tormann Klaus zweiter Sieger gewesen.

Nürnberg nach Winterpause gegen Rostock, HSV auf Schalke

Der "Club" ist im neuen Jahr gegen Hansa Rostock im Einsatz (Samstag, 20.01.2024 um 13.00 Uhr). Hamburg gastiert auf Schalke.