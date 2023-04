Zweitliga-Topspiel auf dem Betzenberg Kaiserslautern lässt HSV wieder zittern Stand: 15.04.2023 22:51 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Durch die Niederlage rutscht der HSV am 28. Spieltag auf den dritten Platz ab.

In einem lange Zeit kampfbetonten Spiel ohne echte Höhepunkte löste der kurz zuvor eingewechselte Terrence Boyd die Blockade mit Kaiserslauterns Führungstreffer (71. Minute). Fünf Minuten vor dem Ende verwandelte Aaron Opoku mit Lauterns zweitem Treffer den Betzenberg endgültig in ein Tollhaus.

HSV nach Pleite auf dem Betzenberg nur noch Dritter

Die Hamburger müssen nach der Pleite den 1. FC Heidenheim vorbeiziehen lassen, der nunmehr den direkten Aufstiegsrang belegt. Der HSV steht mit 53 Punkten auf dem Relegationsrang, der zuletzt stark aufspielende Lokalrivale FC St. Pauli kann den Rückstand aber mit einem Sieg gegen Braunschweig am Sonntag auf drei Punkte verkürzen.

Beim HSV dagegen liest sich die Bilanz mit nunmehr einem Sieg aus fünf Spielen wie das ominöse Frühjahrstief der vergangenen Jahre. "Wir haben es nicht verdient, so ehrlich müssen wir sein", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau bei Sky: "Wir kriegen zwei sehr ärgerliche Gegentore. Als Team haben wir keine gute Leistung gebracht."

Der Blick geht nun in Richtung Stadtderby am kommenden Freitag. "Dass wir motiviert sein werden, das steht außer Frage. Wir werden mit voller Kapelle spielen", kündigte der Verteidiger an.

Ausverkaufter Betzenberg

Beide Mannschaften setzten vor 49.327 Zuschauern auf eine stabile Defensive, Chancen waren Mangelware. Nach dem Kantersieg über Hannover 96 (6:1) in der Vorwoche blieb der HSV offensiv zu harmlos. Die Roten Teufel, die Platz sieben festigten, überzeugten dagegen mit bedingungslosem Einsatz.

In der Schlussphase intensivierten die Hamburger ihre Bemühungen, wenige Minuten vor Lauterns Führung hatte Hamburgs Miro Muheim aus 14 Metern die Latte getroffen.

Joker Boyd trifft in HSV-Drangphase

Inmitten der Drangphase des HSV schlug Boyd nach einer verunglückten Rettungsaktion von Ludovit Reis zu, der Joker bugsierte die Flanke von Kapitän Jean Zimmer über die Linie.

Auch beim zweiten Treffer machte Hamburgs Reis eine unglückliche Figur, verlor das entscheidende Duell im Mittelfeld gegen Philipp Hercher, Opoku sorgte im Nachsetzen für die Entscheidung.

St. Pauli kommt zum Derby ins Volksparkstadion

Der HSV hat sechs Tage Zeit, um sich auf das nun noch brisantere Derby gegen den FC St. Pauli (Freitag, 21.04.2023 um 18.30 Uhr) vorzubereiten. Kaiserslautern ist zwei Tage später in Regensburg gefordert (13.30 Uhr).