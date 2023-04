Dank Doppelpacker Dumic Sandhausen sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf Stand: 15.04.2023 14:55 Uhr

Der SV Sandhausen hat sich mit einem 2:1 (1:0) gegen den 1. FC Magdeburg im Abstiegskampf der 2. Bundesliga zurückgenmeldet. Am Samstag (15.04.2022) sorgte ein Doppelpack von Dario Dumic (25./66.) für den Erfolg des Tabellen-Letzten. Der Anschluss von Cristiano Piccini (89.) kam für Magdeburg zu spät.

Sandhausen hat nun 24 Punkte auf dem Konto und bleibt Tabellen-Letzter. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Relegationsrang vorerst nur noch drei Zähler. Magdeburg ist mit 32 Zählern Zwölfter.

Magdeburg spielt, Sandhausen trifft

Der FCM startete wie erwartet dominant in die Partie. Die erste Chance des Spiels. Baris Atik zielte knapp rechts vorbei (13.), neun Minuten später scheiterte Christiano Piccini am Außenpfosten. Drei Minuten später dann der Schock für die Hausherren: Nach einer Ecke drückte Dumic den Ball über die Linie zur Gäste-Führung.

Magdeburg wirkte ein wenig geschockt, die anfängliche Dominanz ließ vor der Pause nach. Dennoch wurde es noch einmal gefährlich, doch bei einem Freistoß der Sachsen klärte der SVS in höchster Not (41.). Mit einem Rückstand ging es für Magdeburg in die Pause

Piccinis Anschluss zu spät

Nach der Pause zeigte sich ein unverändertes Bild: Magdeburg kontrollierte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz, gute Chancen sprangen nicht heraus. Sandhausen arbeitete defensiv konsequent und gewann die wichtigen Zweikämpfe. Statt des Ausgleichs war dann Sandhausen mit dem zweiten wirklichen Torschuss wieder da: Dumic stand erneut nach einem Freistoß am langen Pfosten völlig frei und schob zum zweiten Tor ein.

Erst nach 70 Minuten wurde der FCM endlich gefährlich: Jason Ceka prüfte den stark parierenden Patrick Drewes im SVS-Tor. Magdeburg schaffte es weiterhin nicht, großen Druck oder klare Chancen zu erspielen - bis Piccini sich ein Herz fasste. Sein Distanzschuss aus 20 Metern schlug wunderschön zum Anschluss im Sandhäuser Winkel ein.

Plötzlich war wieder Feuer in der Partie: Nur Sekunden nach dem Ausgleich verhinderte Dominik Reimann im Magdeburger Tor den K.o., in der Nachspielzeit drängte Magdeburg auf den Ausgleich. Aber der SVS verteidigte mit allen Mannen sein Tor und brachte den Sieg über die Zeit.

Magdeburg in Braunschweig gefordert

Am 29. Spieltag kämpft der 1. FC Magdeburg auswärts in Braunschweig um Punkte (Samstag, 22.04.2023 um 20.30 Uhr). Sandhausen empfängt tags darauf den SC Paderborn (13.30 Uhr).