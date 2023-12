Bislang nur VAR-Einsatz 2. Bundesliga soll Torlinientechnik bekommen Stand: 11.12.2023 12:38 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga soll künftig auch die Torlinientechnik eingeführt werden. Darauf verständigten sich die Klub-Verantwortlichen der 2. Bundesliga am Montag (11.12.23) im Vorfeld der DFL-Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main.

Bislang wurde in der 2. Liga aus Kostengründen auf den Einsatz verzichtet. Nun sollen sich die Zweitligisten darauf verständigt haben, die Technik einzuführen. In der Bundesliga wurde sie zur Saison 2015/16 eingeführt.

Bei der Torlinientechnik wird der Schiedsrichter unmittelbar darüber informiert, sobald der Ball die Torlinie vollständig überschritten hat. Dabei gewährleistet ein Kamerasystem die exakte Berechnung der Ballposition.

VAR seit 2019/20

Der Video-Assistent wurde bereits zur Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga eingeführt.