Zwei Elfer verschossen VAR-Ärger in Nürnberg - Fortuna erkämpft Punkt Stand: 01.12.2024 16:39 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf remis getrennt. Es war eine rasante Partie mit zwei verschossenen Elfern - und drei VAR-Einsätzen.

Am Sonntag nahmen der FCN und Düsseldorf beim 2:2 (1:0) jeweils einen Punkt mit. Die Tore für die Hausherren erzielten Finn Jeltsch (15. Minute) und Stefanos Tzimas (84.). Düsseldorf bejubelte die Treffer von Isak Johannesson (67.) und Vincent Vermeij (90.+1). Das Spiel lieferte ordentlich VAR-Gesprächsstoff: Gleich dreimal schritt der Video-Assistent ein.

"Wir spielen gut, sind in vielen Spielen dominant. Es ist dann aber wichtig, auch mal nachzulegen. Dann wird ein Spiel anders. Aber Düsseldorf ist eine Mannschaft, die kann jederzeit zurückkommen" , sagte Nürnbergs Trainer Miroslav Klose am Sportschau-Mikrofon.

Nürnberg dominiert, Düsseldorf lange passiv

Gleich zu Beginn dominierte der FCN. Nürnberg versuchte immer wieder, sich nach vorne zu kombinieren. Düsseldorf war vor allem damit beschäftigt, hinten dicht zu machen. F95 agierte aus einer defensiven Grundordnung heraus mit einer Fünferkette. Nach einer knappen Viertelstunde wies die Statistik folgerichtig zwei Drittel der Ballbesitzanteile zugunsten der Nürnberger aus.

Diese Überlegenheit der "Clubberer" mündete auch in der verdienten Führung: Jeltsch erzielte mit dem vierten Nürnberger Abschluss das 1:0 - er hatte sich bei einer Ecke von Julian Justvan im Kopfballduell gegen Marcel Sobottka durchgesetzt. Die Hausherren strotzten danach weiter vor Selbstbewusstsein. Im Anschluss verzog Oliver Villadsen einen Distanzschuss knapp (22.).

Nürnberg machte es in der Defensive zudem clever, gewann viele Zweikämpfe. Wirklich gefährlich für den FCN wurde es erst in der 24. Minute, als Johannesson mal relativ frei zum Schuss kam. Sein Abschluss zischte knapp am Tor vorbei.

Nach der Pause kommt mehr von Düsseldorf

Schon ein paar Minuten vor der Halbzeitpause legte Düsseldorf dann nochmal einen Gang zu, lief höher an und bemühte sich, aktiver zu sein. Das setzte sich nach dem Wiederanpfiff fort, spielerisch begegneten sich die Gegner nun mehr auf Augenhöhe.

Dann drückte aber vor allem erstmal der Video-Assistent Daniel Schlager dem Spiel seinen Stempel auf. Er schritt ein nach einem harten Abschluss von Jens Castrop, der Matthias Zimmermann im Strafraum an die Hand sprang.

Auf einigen, aber nicht allen Kamerabildern war zu erkennen, dass der Ball aus kurzer Distanz vom Körper Zimmermanns an seine Hand ging. Anhand der ihm gezeigten Bilder gab Schiedsrichter Lars Erbst tatsächlich den Elfmeter - eine Fehlentscheidung.

F95-Torwart Kastenmeier hält Elfer von Justvan

Danach durchlitten die Fans beider Lager eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn Justvan verschoss den Strafstoß, F95-Torwart Florian Kastenmeier parierte. Allerdings stand er dabei vor der Torlinie - der Elfmeter wurde nach erneutem Hinweis des VAR wiederholt.

Wieder trat Justvan an, nahm sich die andere Ecke vor. Doch Kastenmeier hielt erneut und wurde frenetisch bejubelt.

Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier pariert den zweiten Elfmeter

Torwart Kastenmeier sagte nach dem Spiel zu seinem verfrühten Sprung vor die Linie beim ersten Elfer: "Man hat schon ein Gefühl dafür, okay, war eine enge Kiste. Beim zweiten Mal habe ich die Ecke gehabt. Es freut mich, dass ich der Mannschaft was zurückgeben konnte."

Zum dritten Mal VAR: Johannesson vom Punkt eiskalt

Besser als Justvan machte es dann nur rund sieben Minuten später Düsseldorfs Offensivmann Johannesson. Bei einer Hereingabe von rechts stieg er hoch zum Kopfball, wurde dabei durch einen Schubser von Villadsen aus der Balance gebracht. Video-Assistent Schlager ließ Schiedsrichter Erbst die Szene überprüfen, der Strafstoß ging in Ordnung.

Johannesson verwandelte souverän zum Ausgleich. Der Isländer hat damit alle seine drei Saisontreffer vom Elfmeterpunkt erzielt. Danach war Düsseldorf am Drücker, FCN-Torwart Jan Reichert lenkte einen Distanzschuss von Giovanni Haag an den Pfosten (76.).

Angreifer Tzimas und Vermeij treffen spät

Die Schlussphase war rasant. Nürnberg schaltete nach einem Ballgewinn in der Schlussphase schnell um, Caspar Jander setzte mit einem feinen Steckpass in den Strafraum Angreifer Tzimas in Szene - dieser überlupfte Kastenmeier sehenswert zum 2:1.

Mit dem Sieg klappte es aber trotzdem nicht, weil auch Düsseldorf spät nochmal traf. Johannesson schlug einen Eckball rein, Vermeij setzte sich stark gegen Justvan durch und köpfte ein zum erneuten Ausgleich.

Nürnberg in Elversberg, F95 empfängt Braunschweig

Nürnberg reist zum Auswärtsspiel nach Elversberg (Freitag, 18.30 Uhr). Düsseldorf empfängt die Eintracht aus Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr).