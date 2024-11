Wilde zweite Halbzeit in Köln Hannover erarbeitet sich Punkt in Unterzahl Stand: 30.11.2024 14:54 Uhr

Hannover 96 hat am Samstag beim 2:2 (1:0) die Siegesserie des 1. FC Köln in der 2. Bundesliga gestoppt und einen wichtigen Punkt im Aufstiegskampf gesammelt. Jessic Ngankam (25.) brachte die Gäste in Führung. Tim Lemperle (49.) und Damion Downs (80.) drehten für den FC die Partie, ehe ein Eigentor von Florian Kainz (85.) für den Endstand sorgte. Hannovers Max Christiansen (54.) musste zudem mit Rot vom Platz.

Die Niedersachsen verbesserten sich mit 24 Punkten auf Platz drei der Tabelle und konnten nach zwei Niederlagen in Folge wieder einen Punkt ergattern. Köln kassierte nach vier Pflichtspiel-Siegen in Serie ohne Gegentor dagegen einen leichten Rückschlag und liegt mit 22 Punkten auf Platz sechs.

"Es tut extrem weh. Nach der Roten Karte hatten wir das Spiel komplett im Griff und machen das 2:1. Dann kassieren ein sehr unglückliches Tor. Er wird da beim Eigentor einfach angeschossen, da kann er nichts machen" , zeigte sich Kölns Mittelfeldspieler Eric Martel frustriert über den vergebenen Sieg. Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler lobte sein Team vor allem für die Defensivleistung: "Wir mussten leidensfähig sein und haben es sehr gut verteidigt."

Hannover mit verdienter Führung

Die Gäste aus Hannover starteten aktiver in die Partie und eroberten viele Bälle im Mittelfeld. Havard Nielsen prüfte bei der ersten großen Chance der Partie Kölns Torwart Marvin Schwäbe (18.). Der FC setzte vor allem über Konter Zeichen: Linton Maina stand frei vor dem Tor zuvor knapp im Abseits, Dejan Ljubicic vertändelte wenig später bei einem Umschaltangriff die Kugel.

Ein Standard ließ Hannover jubeln: Ngankam sprang nach einem Freistoß am höchsten und köpfte unten rechts ein. Köln antwortete fast umgehend, aber Ljubicic kam nach einer Lemperle-Flanke einen Schritt zu spät. Hannover blieb aber die etwas gefährlichere Mannschaft. Dominique Heintz verhinderte fünf Minuten vor der Pause gegen Nielsen gerade noch den zweiten Kölner Gegentreffer.

Köln dreht in Durchgang zwei auf

Zu Beginn der zweiten Hälfte überschlugen sich die Ereignisse: Nach einem Pass in die Tiefe setzte sich Lemperle hart, aber fair gegen Josh Knight durch und versenkte die Kugel im kurzen Eck. Nur drei Minuten später erklang schon wieder das "Trömmelche" im Kölner Stadion, als Martel den Ball zum 2:1 versenkte. Allerdings meldete sich der Video-Assistent - das Tor wurde aufgrund einer knappen Abseitsposition zu Recht zurückgenommen.

Nur 120 Sekunden nach der vermeintlichen Kölner Führung stand Schiedsrichter Sören Storks erneut im Fokus: Nach einem harten Einsteigen von Christiansen gegen Martel zückte der Unparteiische die Rote Karte. Köln baute nun enormen Druck auf - lange waren die Gastgeber aber zu ungefährlich.

Kainz mit unglücklichem Eigentor

Zehn Minuten vor dem Ende erlöste der eingewechselte Downs nach einer feinen Vorarbeit von Linton Maina die Kölner. Aber der FC selbst brachte die Gäste zurück in die Partie: Nach einer Flanke von rechts verlängerte Timo Hübers unglücklich an die Schulter von Kainz, von dem die Kugel ins eigene Netz flog.

Köln probierte daraufhin alles, um die die drei Punkte zuhause zu behalten. Downs hatte in der Nachspielzeit die beste Gelegenheit, kam aber nicht mehr entscheidend an die Kugel. Hannover verteidigte leidenschaftlich alle anderen Angriffsbemühungen des FC.

Köln in Regensburg, Hannover gegen Ulm

Der 1. FC Köln ist am 15. Spieltag in Regensburg gefordert (08.12., 13.30 Uhr). Hannover empfängt am Samstag den SSV Ulm (07,12,. 13.00 Uhr).