Abstiegskampf in Liga zwei Zäher Novemberkick zwischen Braunschweig und Regensburg Stand: 30.11.2024 14:53 Uhr

Eintracht Braunschweig und Jahn Regensburg treten nach ihrem Kellerduell in der 2. Bundesliga weiter auf der Stelle. In einer vor allem ersten Spielabschnitt sehr zähen Partie trennten sich die beiden Abstiegskandidaten am Samstag 0:0.

Trotz ihrer bisherigen Heimstärke taten sich die Gastgeber gegen den Tabellenletzten schwer und brachten vor allem in den ersten 45 Minuten offensiv so gut wie nichts zustande. Regensburgs Keeper Felix Gebhardt musste kein einziges Mal richtig eingreifen. Pfiffe der enttäuschten Eintracht-Fans begleiteten die Braunschweiger in die Umkleidekabine.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Team des neuen Regensburger Coaches Andreas Patz mutiger: Kai Pröger probierte es mit einem Fernschuss (50.), zielte jedoch zu mittig auf das Tor von Marko Johansson. wenig später rettete der Braunschweiger Keeper zuerst gegen Dominik Kother, dann blockte Kevin Ehlers im letzten Moment eine Schusschance von Christian Kühlwetter.

Angetrieben von den Braunschweiger Fans wurde nun auch die Eintracht etwas zielstrebiger - doch wenn es gefährlich wurde, dann eher vor dem Tor der Hausherren. So rauschte ein Querpass von Bryan Hein quer durch den Fünfmeterraum, ohne dass ein langes Bein den Ball über die Torlinie drückte (80.).

Paul Jaeckel hätte dann aber in der 83. Minuten die Fans-Löwen jubeln lassen können - doch er scheiterte nach einer Ecke am blitzschnell reagierenden Johansson.

Braunschweig in Düsseldorf, Regensburg gegen Köln

Braunschweig hat als nächsten Gegner Fortuna Düsseldorf vor der Brust (08.12., 13.30 Uhr). Zeitgleich spielt Regensburg zuhause gegen Köln.