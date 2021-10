Ducksch legte zweimal vor und trifft selbst

Nach der Halbzeit fiel dann der erste Treffer - dem verkrampften Spielverlauf entsprechend nach einer Standardsitution. Ducksch chippte den Ball per Freistoß in den Strafraum auf den Fuß von Marco Friedl, der das 1:0 für Werder erzielte (50. Minute). Einmal in Schwung und mit der Unterstützung von 30.000 Zuschauern im Stadion lag der Ball 76 Sekunden später schon wieder im Heidenheimer Tor. Ducksch nutzte einen Stellungsfehler von Torhüter Kevin Müller und schob zum 2:0 ein (52.).

Mit einem Sieg hätten die Gäste die Tabellenspitze übernommen, spätestens in der 64. Minute mussten sie dieses Vorhaben jedoch ad acta legen. Diesmal trafen die Werderaner nach einer Ecke, die Hereingabe von Ducksch stolperte Thomalla ins eigene Tor - das 3:0 für Bremen.

Bremen muss in zwei Wochen nach Darmstadt

In der Schlussphase der Partie passierte auf beiden Seiten vor den Toren recht wenig. Werder verwaltete das Ergebnis, Heidenheim schaltete aufgrund des hohen Rückstands ebenfalls einen Gang zurück und gab sich geschlagen.

Werder Bremen tritt nach der Länderspielpause am Sonntag (17.10.2021) beim SV Darmstadt 98 an. Die Heidenheimer haben am Tag zuvor den FC St. Pauli zu Gast.

sho | Stand: 01.10.2021, 20:18