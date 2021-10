Früher Schock

Nach nicht einmal zwei Minuten lag der SCP schon hinten. Einen perfekt zu Ende gespielten Konter versenkte Makridis aus knapp 20 Metern rechts unten im Paderborner Tor.

Während die Ostwestfalen in der Folge offensiv wie defensiv hypernervös agierten, spielte der SSV mit der frühen Führung im Rücken selbstbewusst und passsicher. Vor allem das hohe Pressing der Regensburger schmeckte den SCP-Akteuren überhaupt nicht.

Diese hatten zwar mehr Ballbesitz, wussten aber zunächst nichts damit anzufangen. Der Jahn hätte schon in der 13. Minute erhöhen können, als Makridis mit einem Volleyschuss aus zentraler Position an Paderborns Schlussmann Jannik Huth scheiterte.

Michel-Schuss rasiert die Latte

Die Ostwestfalen taten sich schwer, mal wirklich gefährlich vors Regensburger Tor zu kommen, konnten aber nach einer guten halben Stunde die Partie ausgeglichener gestalten. Pech hatte SCP-Stürmer Sven Michel (44.) mit einem Schuss, der die Latte rasierte.

Dieser Livestream ist ab dem 15.10.2021 22.30 Uhr abrufbar















15.10. | die Freitagsspiele der 2. Fußball-Bundesliga, ab 22.30 Uhr. Sportschau. . 30:00 Min. . Verfügbar bis 15.10.2021. Das Erste.

Pröger: Erst Pech, dann Volltreffer

In der zweiten Hälfte erhöhte Paderborn den Druck, der Jahn sah sich immer mehr in die Defensive und in die eigene Hälfte gedrängt. Der eingewechselte Kai Pröger (63.) vergab nach einem schnellen Angriff frei vor Jahn-Torwart Alexander Meyer eine Riesenchance zum Paderborner Ausgleich.

In der 71. Minute machte er es besser. Gegen Prögers Vollspannschuss aus 25 Metern hatte Meyer keine Chance. Paderborn warf weiter alles nach vorne, Michel (80.) verzog aus vollem Lauf einen Gewaltschuss.

Paderborns Sturmlauf wird nicht belohnt

Regensburg versuchte nur noch, das Unentschieden über die Zeit zu retten, offensiv ging nichts mehr. Am Ende konnten sich die Paderborner für ihren Sturmlauf nicht belohnen, es blieb beim unterm Strich gerechten Remis.

Für Paderborn steht am Freitag (22.10.2021) um 18.30 Uhr gegen den Hamburger SV das nächste Heimspiel an. Regensburg empfängt zwei Tage später um 13.30 Uhr Hannover 96.

Stand: 15.10.2021, 20:22