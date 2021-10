Der Club ging durch Tom Krauß in der 21. Minute in Führung. Der 20-Jährige, der für Fabian Nürnberger in die Startelf gerutscht war, verwertete eine Flanke von Tim Handwerker zu seinem ersten Saisontreffer. Die Gäste agierten kompakt, hatten die Partie in der ersten Hälfte weitgehend im Griff und ließen kaum Chancen für Dynamo zu. Allerdings konnte auch der Club offensiv nur selten Akzente setzen.