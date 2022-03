SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen 1:1

Darmstadt nur remis gegen Sandhausen, aber trotzdem Spitze

Stand: 11.03.2022, 20:52 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitagabend (11.03.22) in der 2. Bundesliga wegen eines späten Gegentreffers zwar den Sprung an die Tabellenspitze geschafft, aber Punkte liegengelassen. Der SV Sandhausen feiert dagegen seinen Punktgewinn.