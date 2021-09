Luca Zander (34. Minute), Maximilian Dittgen (50.), Guido Burgstaller (61.) und Christopher Buchtmann (73.) erzielten vor 13.917 Zuschauern am Sonntag (19.09.2021) die Tore für die Gastgeber. Merlin Röhl (72.) gelang das zwischenzeitliche 1:3 für die Süddeutschen.

St. Pauli verbesserte sich durch den Dreier auf den dritten Tabellenplatz mit 13 Punkten. Die "Schanzer" bleiben mit vier Zählern auf dem vorletzten Tabellenplatz. Den einzigen Saisonsieg hatte der FCI auswärts beim SV Sandhausen (2:0) eingefahren.

St. Pauli sorgte früh für klare Verhältnisse

Die St. Paulianer nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. In der elften Minute bewahrte FCI-Torwart Fabijan Buntic sein Team vor einem Rückstand. Er entschärfte einen Kopfball von Jakov Medic. In der 19. Minute war Dittgen ebenfalls per Kopf zur Stelle, konnte aber Buntic, der erneut glänzend parierte, ebenfalls nicht überwinden.