SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf 2:1

Düsseldorf verspielt Aufstiegsträume in zwei Minuten

Drei Spiele in Folge gewonnen, in Paderborn in Führung - die Blitztabelle führte Fortuna Düsseldorf schon auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Doch dann patzten die Fortunen zweimal in Folge.