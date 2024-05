NHL Rangers fehlt nur noch ein Sieg für das Conference-Finale Stand: 10.05.2024 08:31 Uhr

Die New York Rangers haben in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gegen die Carolina Hurricanes auf 3:0 erhöht und stehen vor dem Einzug ins Conference-Finale.

Das Team setzte sich mit 3:2 nach Verlängerung durch und stellte in der "Best-of-Seven"-Serie auf 3:0. Das vierte und womöglich bereits entscheidende Spiel findet in der Nacht auf Sonntag (MESZ) in Carolina statt.

Artemi Panarin gelang der entscheidende Treffer. Zuvor hatte Chris Kreider den frühen Rückstand von Jake Guentzel egalisiert, ehe Alexis Lafreniere New York in Führung brachte. Andrej Swetschnikow rettete die Hurricanes in die Verlängerung.

Stanley-Cup-Playoffs 2024 Begegnung Conference Stand Vancouver - Edmonton Westen 1:0 Dallas - Colorado Westen 0:1 New York - Carolina Osten 3:0 Florida - Boston Osten 1:1

Colorado muss gegen Dallas den Ausgleich hinnehmen

Derweil kassierte Colorado Avalanche im Conference-Halbfinal-Duell mit den Dallas Stars den Ausgleich. Der Stanley-Cup-Sieger von 2022 verlor gegen Dallas mit 3:5 durch und musste in der Serie das 1:1 hinnehmen. Die nächste Begegnung findet ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Colorado statt.