Die "Kiezkicker" siegten am Sonntag (25.07.2021) mit 3:0 (1:0) gegen die "Störche" und bestätigten damit einige Experten, die die Hamburger zumindest mit Außenseiterchancen im Aufstiegsrennen sehen. Leart Paqarada (11. Minute) und Daniel-Kofi Kyereh (62.) gelangen die Tore für die Elf von Timo Schultz, ehe Guido Burgstaller (90.+1) den Schlusspunkt setzte.

St. Pauli deutlich stärker, Kiel ohne Ideen

Die Gastgeber starteten direkt mit Schwung und wurden dann dafür auch früh belohnt. Paqaradas Kracher aus 25 Metern in den Winkel brachte die knapp 9.000 Fans am Millerntor in Ekstase. Den Kielern fiel danach nicht viel ein, um die Hamburger unter Druck zu setzen. Folgerichtig blieb es beim 1:0 zur Pause.