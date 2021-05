Serra mit dem Traumtor

Und ihr Zupacken in der Defensive wurde belohnt. Nach einem Ballgewinn am eigenen Strafraum schalte Edeltechniker Jae-sung Lee am schnellsten und schickte Serra mit einem genialen Pass in die Tiefe. Serra setzte zunächst zum Dribbling an, sah dann, dass sich Keeper Kapinos ein gutes Stück vor der Torlinie postiert hatte. Serra lupfte die Kugel mit brillantem Timing aus 17 Metern über den Schlussmann hinweg in den rechten Winkel - ein genialer Treffer mit Potenzial zum Tor des Monats (69.).

Damit war den Gästen der Zahn gezogen, in den letzten gut 20 Minuten tat sich nicht mehr viel. Kiel spulte die Partie souverän herunter und konnte sogar ein wenig Kraft für die kommenden Wochen sparen: Fünf Spiele haben sie noch vor der Brust, zwei mehr als die Konkurrenten im Aufstiegskampf.

Sandhausen nun nach Heidenheim

Schon am Freitag (07.05.2021) geht es für die "Störche" gegen den FC St. Pauli erneut zur Sache. Sandhausen steht nun weiterhin einen Punkt über dem Relegationsrang und ist am Sonntag beim 1. FC Heidenheim gefordert.