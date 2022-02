Die Lage bleibt für den Traditionsklub trotz des jüngsten Aufschwungs angespannt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt vor dem Kellerduell gegen Schlusslicht FC Ingolstadt nur zwei Punkte. Der Jahn konnte immerhin seine Negativserie mit zuletzt vier Niederlagen stoppen.

Fortuna war spielerisch besser

Es war vor 6319 Zuschauern von Beginn an eine umkämpfte Partie mit deutlichen Vorteilen für die spielerisch bessere Fortuna. Die Gäste hatten auch zahlreiche gute Chancen, doch insbesondere Daniel Ginczek und Jakub Piotrowski vergaben in aussichtsreicher Position.

Der Jahn konnte in der ersten Halbzeit froh sein, dass die Düsseldorfer mit ihren Möglichkeiten verschwenderisch umgingen.

Zerfahrene Begegnung nach der Pause

Der gesperrte Torjäger Rouwen Hennings wurde bei der Fortuna schmerzlich vermisst. Nach dem Wechsel erlebten die Fans ein zerfahrenes Spiel. Höhepunkte? Mangelware.

Regensburg in Aue, Düsseldorf gegen Ingolstadt

Für Regensburg geht es am Sonntag in Aue weiter (06.03.2022, 13:30 Uhr), Düsseldorf muss am Sonntag gegen Ingolstadt ran (06.03.2022, 13:30 Uhr).