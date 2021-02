Die Ungeschlagen-Serie der Mittelfranken hält damit weiter an: Die SpVgg Greuther Fürth ist seit sieben Spielen in der 2. Bundesliga nicht bezwungen worden. Die Niedersachen waren am Samstag (27.02.2021) zweimal durch Genki Haraguchi (41. Minute) und Moussa Doumbouya (70.) in Führung gegangen. Die Fürther glichen durch 1:1 Havard Nielsen (68.) und Dickson Abiama (76.) aus.

Haraguchi hatte quasi aus dem Nichts kurz vor der Pause das 1:0 für die Niedersachsen erzielt, die zuvor deutlich von den Gästen dominiert wurden. Der Japaner, schon zuvor bester Hannoveraner, war Nutznießer eines technischen Fehlers von Fürths Sebastian Ernst.