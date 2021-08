Der unter der Woche verpflichtete Holtby kam am Freitag (20.08.2021) ab der 84. Minute zu einem Kurzeinsatz. Khaled Narey (40. Minute) und der eingewechselte Kristoffer Peterson (87.) glichen zweimal für die Rheinländer aus. Alexander Mühling (5.) und der Ex-Düsseldorfer Steven Skrzybski (65.) hatten die Kieler, die in der vergangenen Saison in der Relegation gegen den 1. FC Köln am Bundesliga-Aufstieg vorbeigeschrammt waren, vor 16.349 Zuschauern jeweils ins Führung geschossen.