Beim 4:0 (2:0) am Samstag (30.04.2022) erzielten Sonny Kittel (27. Spielminute), Sebastian Schonlau (29.), Robert Glatzel (57.) und Mikkel Kaufmann (81.) die Tore für den HSV . Es war der dritte Sieg in Folge. In der Tabelle klettert der Hamburger SV auf Relegationsrang drei - allerdings könnte Darmstadt 98 mit einem Sieg am Samstagabend gegen Erzgebirge Aue wieder vorbeiziehen.