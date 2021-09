Erzgebirge Aue - SC Paderborn 07 1:4

Paderborn erobert in Aue die Tabellenspitze

Der SC Paderborn 07 überzeugte in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (19.09.2021) mit einem 4:1-Sieg bei Erzgebirge Aue. Dabei war das Team von Aleksey Shpilevski vor allem in der ersten Hälfte nicht chancenlos. Der SC Paderborn schlug allerdings zweimal direkt nach Anpfiff zu und schockte die Gastgeber.