Torloses Unentschieden SC Paderborn und SSV Ulm fehlt zündende Idee Stand: 01.09.2024 15:31 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga haben der SC Paderborn und Aufsteiger SSV Ulm die Punkte geteilt. Der SCP machte aus viel Spielkontrolle nichts, bei Ulm haperte es am Umschaltspiel.

Am Sonntag blieb es deshalb bei einem leistungsgerechten torlosen Unentschieden. 13 Torschüsse brachten die ostwestfälischen Gastgeber zustande, Ulm zehn - aber nur wenige waren wirklich gefährlich. Der Aufsteiger aus Ulm kann mit dem Punkt am Ende sicher besser leben als die favorisierten Paderborner.

SCP kontrolliert das Spiel, Ulm diszipliniert

Es war eine zähe Angelegenheit in Paderborn mit ziemlich klarer Rollenverteilung. Der SCP hatte mehr Ballbesitz und dadurch auch Vorteile im Angriffsdrittel, gab das Spieltempo vor. In der insgesamt chancenarmen ersten Hälfte wurde Paderborn immerhin dreimal per Kopf gefährlich, Laurin Curda (6.), Adriano Grimaldi (8.) und Tjark Scheller (29.) verfehlten aber das Tor.

Filip Bilbija war in Hälfte eins bei den ostwestfälischen Hausherren spielerisch noch am auffälligsten und an fast allen Torschüssen beteiligt. Beide Teams hatten zur Pause sieben Abschlüsse auf dem Konto - dabei brachte Ulm drei aufs Tor, der SCP hingegen keinen.

Das lag neben eigenem Unvermögen der Gastgeber auch daran, dass sich Ulm erwartungsgemäß auf die Verteidigung und das Umschaltspiel beschränkte, um die Gastgeber auf dem falschen Fuß erwischen zu können. Defensiv fuhr der Aufsteiger damit ordentlich, offensiv fehlte es dafür an Durchschlagskraft. Die beste Chance für Ulm vergab Semir Telalovic per Kopf nach Flanke von Maurice Krattenmacher (37.).

Curda setzt Kopfball an den Außenpfosten

Es ging ohne personelle Veränderungen in den zweiten Durchgang. Doch weil das Spiel bei heißen Temperaturen weiterhin vor sich hin plätscherte, brachte SCP-Trainer Lukas Kwasniok kurz vor der Stundenmarke mit Luca Herrmann und Ilyas Ansah zwei neue Kräfte. Auch Ulm wechselte, sogar dreimal - dabei musste Niklas Kolbe nach einem Zusammenprall mit Michel angeschlagen vom Feld.

Erst danach wurde es mal wieder gefährlich. Erneut sah Ulm bei einem hohen Ball nicht gut aus - Zehnters Freistoßflanke setzte Curda aus kurzer Distanz an den Außenpfosten (61.). Es war die beste Chance der Partie.

Viele Verletzungspausen, SSV-Torwarttrainer sieht Rot

Denn wirklich Fahrt nahmen die Hausherren danach nicht mehr auf. Stattdessen bekam Angreifer Grimaldi nach einem Sprint noch einen Krampf und musste ausgewechselt werden (75.). Ulms Tom Gaal wurde derweil nach einem Kopfballduell mit Ansah noch minutenlang behandelt (81.), Gaal machte aber weiter - bis er sich in der neunten Minute der Nachspielzeit noch auswechseln ließ.

Zuvor hätte Kostons für Paderborn beinahe doch den goldenen Treffer erzielt, er setzte seinen Abschluss aber knapp vorbei (90.+5). Eine Randnotiz: Ulms Torwarttrainer Holger Betz sah danach Meckerns von der Bank noch die Rote Karte (90.+6).

Paderborn in Münster, Ulm gegen Nürnberg

Der SC Paderborn muss am 5. Spieltag bei Aufsteiger Preußen Münster ran (13.09., 18.30 Uhr), der SSV Ulm empfängt den 1. FC Nürnberg (14.09., 13 Uhr).