Am Ende ungefährdeter Auswärtssieg Fürth erarbeitet sich Erfolg in Regensburg Stand: 30.08.2024 20:41 Uhr

Die SpVgg Greuther Fürth hat am Freitagabend (30.08.24) mit zwei schnellen Toren in den beiden Halbzeiten einen Arbeits- Erfolg bei Jahn Regensburg eingeleitet. Das "Kleeblatt" gewann am Ende hoch mit 4:0 (1:0) und setzte sich mit diesem Sieg im oberen Tabellendrittel fest. Regensburg ließ vor allem im ersten Spielabschnitt eine Reihe höchstkarätiger Chancen ungenutzt.

Marco Meyerhöfer schoss die Franken bereits in der 4. Minute in Führung, Noel Futkeu erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (49.). Branimir Hrgota bereitete in der 77. Minuten den Hoffnungen der Oberpfälzer auf einen Punktgewinn ein endgültiges Ende. Julian Green drehte kurz vor Spielende einen Rechtsschuss präzise in den rechten Winkel zum Endstand (89.)

Fürth mit konzentriertem Beginn

Fürth erwischte einen guten Start und ging in der vierten Minute durch das erste Zweitligator von Meyerhöfer nach einer Ecke von der linken Seite in Führung. In der Folge übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle, ohne sich jedoch verwertbare Chancen zu erarbeiten.

Das änderte sich kurz vor der Pause, als zuerst Ballas und Kother (jeweils 31.), erneut Kother (38.) und Viet (41.) beste Einschussmöglichkeiten vergaben. Zudem blockte Simon Asta einen Kopfball von Ernst auf der Linie.

Noch ein Blitzstart

Auch im zweiten Spielabschnitt gelang den Gästen ein Blitzstart. Zuerst traf Futkeu aus der Drehung. Dann nutzte Hrgota eine Verwirrung in der Regensburger Hintermannschaft aus und hämmerte den Ball aus etwa 15 Metern unter die Latte. Und Julian Green machte den Erfolg der Gäste aus Mittelfranken mit einem wunderschönen Schlenzer in den rechten Winkel perfekt.

Regensburg in Hamburg, Fürth gegen Elversberg

Für den SSV Regensburg geht es am kommenden Spieltag nach Hamburg (15.09., 13.30 Uhr), zeitgleich spielt Greuther Fürth zuhause gegen die SV Elversberg (15.09., 13.30 Uhr).