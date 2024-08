Fortuna oben dabei Düsseldorf gewinnt Topspiel gegen Hannover Stand: 30.08.2024 20:24 Uhr

Fortuna Düsseldorf mischt in der 2. Fußball-Bundesliga gleich wieder oben mit. Gegen Hannover 96 fiel das Ergebnis allerdings knapper aus, als der Spielverlauf vermuten ließ. Am Ende landete Düsseldorf am Freitagabend (30.08.2024) mit einem 1:0 (0:0) den dritten Saisonsieg.

Danny Schmidt (59.) besorgte den Siegtreffer. Düsseldorf bleibt damit ungeschlagen und auch nach dem 4. Spieltag in der Spitzengruppe. Hannover kassierte dagegen nicht nur den ersten Gegentreffer der jungen Saison, sondern auch die erste Niederlage.

Schon vor der Partie hatte die Fortuna außerhalb des Spielfeldes für reichlich Bewegung gesorgt. Mit dem Wechsel von Ao Tanaka zum englischen Zweitligisten Leeds United sowie der Verpflichtung von Offensivspieler Myron van Brederode und Mittelfeldmann Giovanni Haag tätigten die Rheinländer am letzten Tag der Wechselperiode noch drei Transfers.

Christiansen rettet mit "Monstergrätsche"

Und auch auf dem Rasen war Düsseldorf dann von Beginn an aktiv, störte den Gegner weit in dessen Hälfte und suchte vor allem Umschaltmomente. Daraus ergab sich früh die Riesenchance für Düsseldorf zur Führung. Tim Rossmann setzte 96-Verteidiger Phil Neumann unter Druck, kam an den Ball und zog aus 40 Metern über halblinks alleine Richtung Tor.

Rechts lief Danny Schmidt und Rossmann wollte den Mitspieler auch bedienen. Doch der hatte den von hinten heran eilenden Max Christiansen wohl nicht im Blick und der grätschte mit großem Einsatz die sichere Torchance zum Entsetzten von Fortuna-Trainer Daniel Thioune vor Schmidt zur Ecke (15.).

Zieler pariert gegen Klaus

Die Partie blieb danach intensiv, aber lange ohne Höhepunkt Richtung Tor. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit ging zumindest der Puls der Düsseldorfer Fans wieder hoch. Der erneut sehr auffällige Felix Klaus prüfte mit einem satten Schuss aus 16 Metern von halbrechts Hannovers Schlussmann Ron-Robert Zieler (39.).

Im Anschluss fand die Ecke von Claus Rückkehrer Dawid Kownacki am Elfmeterpunkt. Der Pole drückte die Direktabnahme haarscharf über das Tor. So lag die Fortuna zwar in Sachen Spektakel und Torschüsse (11:7) vorn, aber auf der Anzeigetafel standen bei Halbzeitpfiff immer noch zwei große Nullen.

Schmidt reagiert beim Führungstreffer am schnellsten

Auch in Halbzeit zwei blieb Düsseldorf das Team mit mehr Zug zum Tor - und belohnte sich schließlich auch. Einen Kownacki-Schuss aus kurzer Distanz konnte Zieler noch klären, doch im Nachsetzen reagiert Schmidt am schnellsten und schoss aus zehn Metern links unten ein.

Wenig später hätte der Ball gut und gerne ein zweites Mal im Hannoveraner Netz zappeln können, doch Düsseldorfs Linksverteidiger Nicolas Gavory traf mit einem satten Schrägschuss von der linken Strafraumkante nur den rechten Pfosten (65.).

Danach blieben die Gastgeber am Drücker, aber weil auch die besten Chancenansätze nicht zu einem weiteren Tor führten, blieb es zumindest vom Ergebnis her bis zum Schluss knapp. Hannover sorgte mit viel Energie in der Schlussphase noch für Spannung bei den Fans - aber nicht mehr für den Ausgleich.

Düsseldorf muss nach Berlin, Hannover gegen Lautern

Fortuna Düsseldorf muss nach der Länderspielpause am 4. Spieltag nach Berlin zu Hertha BSC (Sonntag, 15.09.2024, 13.30 Uhr). Einen Tag früher spielt Hannover 96 zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr).