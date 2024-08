Alle Termine im Überblick Holen Sie sich jetzt den Spielplan von Greuther Fürth in Ihren Kalender! Stand: 30.08.2024 17:35 Uhr

Ganz einfach können Sie sich alle Termine von Greuther Fürth in Ihren persönlichen Kalender auf dem Smartphone laden. So verpassen Sie kein Spiel und keine Radio-Reportage.

Der 1. FC Köln empfängt die Fürther am 12. Spieltag. Vier Wochen später ist Hertha aus Berlin zu Gast in Fürth. Der Pokalfinalist aus Kaiserslautern wird am 19. Spieltag in Fürth erwartet.

Sie wollen stets wissen, wann Fürth spielt und die Links zu den Radio-Reportagen und Live-Tickern immer parat haben? Laden Sie sich einfach jetzt den Kalender von Greuther Fürth auf Ihr Smartphone. Er verknüpft sich mit Ihrem eigenen Terminkalender und aktualisiert sich automatisch.

So abonnieren Sie den Kalender

Hier gibt es den Kalender von Greuther Fürth

Und wenn Sie an allen Spielen der 2. Bundesliga interessiert sind, gibt es hier den kompletten Spielplan für Ihren Kalender. Einfach dem Link folgen und das Format Ihres Kalenders wählen - schon haben Sie alle Spiele der gesamten Saison in Ihrem Kalender.

In den Kalender-Einträgen zu den einzelnen Spielen finden Sie immer die Links auf die Live-Ticker und auf die Radio-Reportage, die die Sportschau zu jedem Spiel der 2. Bundesliga anbietet. So verpassen Sie auch unterwegs kein Tor und keine wichtige Szene.