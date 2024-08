Erster Saisonsieg Hertha BSC bejubelt späte Siegtreffer Stand: 24.08.2024 15:02 Uhr

Hertha BSC braucht gegen Aufsteiger Jahn Regensburg eine gehörige Portion Glück und Schützenhilfe vom Gegner, um den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga einzufahren.

Die Berliner besiegten den Aufsteiger aus Regenburg am Samstag (24.08.2024) mit 2:0 – profitierten dabei von zwei Regenburger Geschenken in der Schlussphase: Erst ließ Keeper Felix Gebhardt den Schuss von Ibrahim Maza aus spitzem Winkel in der kurzen Ecke durchrutschen (90. Minute).

In der sechsten Minute der Nachspielzeit wehrte Gebhardt einen eher harmlosen Schuss von Florian Niederlechner zur Seite ab, der Ball kullerte über die Linie. Die Berliner durften die Schlussphase zudem mit einem Mann mehr bestreiten, nachdem Mansour Ouro-Tagba (76.) Rot gesehen hatte.

Hertha vermied durch den glücklichen Last-Minute-Sieg einen Fehlstart wie im Vorjahr und hat aus drei Spielen vier Punkte geholt. Für die Gäste aus Bayern, die im DFB-Pokal Erstligist Bochum besiegten, war es in der Liga die zweite Niederlage.

Hertha ohne Tabakovic - und offensiv auch ohne Durchschlagskraft

Hertha trat ohne den am Freitag nach Hoffenheim abgewanderten Torjäger Haris Tabakovic an, Trainer Cristian Fiél stellte Sommer-Neuzugang Luca Schuler in die Startelf. Der 25-Jährige hätte seinen Vorgänger vor 42.355 Zuschauern und Zuschauerinnen im Olympiastadion schon nach fünf Minuten etwas vergessen machen können. Im Strafraum setzte er sich gut durch, schoss den Ball dann aber aus bester Position deutlich über das Tor.

Bei Temperaturen über 30 Grad begannen die Hausherren mit gutem Pressing und Passspiel, wurden dann aber zusehends fahriger und konnten offensiv kaum Gefahr entfalten. Regensburg nutzte das clever für Gelegenheiten nach Umschaltmomenten. Dominik Kother konnte den Ball nach einer schönen Einzelaktion nicht an der Berliner Abwehr vorbeibringen (21.).

Regensburg mindestens ebenbürtig - aber zuviele Fehler in der Schlusssphase

Nach einem Hertha-Fehlpass gelang Christian Kühlwetter mit einem Schuss von knapp hinter der Mittellinie fast die Führung (36.). In Halbzeit zwei fanden beide Teams wenig Durchschlagskraft. Daran änderte auch ein Dreifach-Wechsel von Fiél zunächst nichts, bis Regensburg sich durch den Platzverweis schwächte und Keeper Gebhardt folgenschwer patzte.

Hertha in Lautern, Regensburg gegen Fürth

Die Alte Dame aus Berlin hat ihr nächstes Spiel in Kaiserslautern (31.08., 20.30 Uhr), der Jahn aus Regensburg empfängt einen Tag früher die Mannschaft von Greuther Fürth (30.08., 18.30 Uhr).