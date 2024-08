Ševčík mit dem Ausgleich Effektive Nürnberger punkten in Darmstadt Stand: 25.08.2024 15:24 Uhr

Lange Zeit diktierte der SV Darmstadt 98 im Zweitliga-Duell mit dem 1. FC Nürnberg die Partie. Doch die Gäste aus Franken waren dann auf den Punkt zur Stelle und entführten am Sonntag (25.08.2024) mit dem 1:1 (1:0) doch noch einen Punkt.

Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98, für den Isac Lidberg (23.) die Führung erzielt hatte, wartet damit weiter auf den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Nürnberger konnten durch den Treffer Michal Ševčík (61.) von nach dem Heimsieg gegen den FC Schalke 04 auch im Vergleich mit einem anderen Traditionsklub punkten und liegen mit vier Punkten aus drei Spielen im Mittelfeld der Tabelle. Darmstadt hängt als Vorletzter weitere im Keller fest.

Darmstadt mit frühen Chancen und der Führung

Dabei hatten die "Lilien" über zwei Drittel des Spiels den Ton angegeben. Die Offensive um Lidberg, Kilian Corredor und Fynn Lakenmacher stellten die Gäste vor einige Probleme. Lidberg gab nach neun Minuten einen ersten Warnschuss ab, Corredor (16.) scheiterte wenig später gegen Nürnbergs Schlussmann Jan Reichert.

Darmstadt spielte mit viel Druck und verdiente sich die Führung. Lakenmacher leitete ein Zuspiel aus dem Mittelfeld mit dem Rücken zum Tor in den Lauf von Lidberg weiter. Der Schwede ging über halbrechts auf und davon und traf wuchtig zum 1:0 ins kurze Eck. Darmstadt blieb danach dominant, aber Nürnberg zeigte schon im ersten Durchgang, dass der "Club" nicht viele Spielanteile braucht, um gefährlich zu werden.

Schuhen auf dem Posten

Noch vor der Pause zwang Jens Castrop (36., 44.) SVD-Keeper Marcel Schuhen gleich zweimal nach Kontern zu einer starken Reaktion. Doch auch nach der Pause blieb Darmstadt spielbestimmend. Lidberg (48.) hatte mit einem scharfen Schuss von halbrechts im Strafraum früh im zweiten Durchgang das 2:0 auf dem Fuß.

FCN-Trainer Miroslav Klose reagierte auf den anhaltenden Darmstädter Druck und brachte zeitig mit Ševčík und Stefanos Tzimas zwei frische Offensivleute und durfte schon wenig später jubeln, als Ševčík nach einem Doppelpass den Ball aus 20 Metern von halbrechts den Ball wunderbar in den linken Winkel schlenzte. Mit dem drittenTorschuss hatten die Gäste den Ausgleich erzielt.

Reichert rettet gegen Maglica

Darmstadt steckte der Ausgleich zunächst in den Knochen und Nürnberg hatte etwas mehr Spielanteile. Doch in der Schussphase raffte sich der SVD noch einmal auf. Aber die "Lilien" schafften trotz 17:4 Torschüssen nicht mehr, den Sieg einzufahren. Am dichtesten dran war der eingewechselte Matej Maglica (86.). Doch seinen Schuss aus zehn Metern drehte Reichert reaktionsschnell noch um den Pfosten.

Nürnberg gegen Magdeburg, Darmstadt in Elversberg

Der 1. FC Nürnberg spielt am nächsten Spieltag zuhause gegen den 1. FC Magdeburg (31.08., 13.00 Uhr), parallel tritt Darmstadt 98 auswärts in Elversberg an.