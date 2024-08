Gegen Preußen Münster Ache köpft Lautern in Münster spät zum Sieg Stand: 24.08.2024 14:59 Uhr

Ein Tor von Stürmer Ragnar Ache kurz vor Schluss beschert dem 1. FC Kaiserslautern einen wichtigen 1:0 (0:0)-Auswärterfolg bei Aufsteiger Preußen Münster, der weiter auf einen Sieg in der 2. Liga wartet.

Lange Zeit sah es im Preußen-Stadion nach der nächsten Nullnummer aus, dann schlug Stürmer Ragnar Ache doch noch zu und köpfte in der 86. Minute nach einer Ecke von Philipp Klement zum Siegtreffer ein. Sowohl Eckenschütze als auch Torschütze waren kurz zuvor von FCK-Trainer Markus Anfang eingewechselt worden.

Die Preußen müssen sich nach 33 Jahren Zweitliga-Abstinenz weiter gedulden, um das erste Heimtor in der 2. Bundesliga bejubeln zu dürfen.

Vor allem für Münsters Trainer Sascha Hildmann war es ein besonderes Spiel: Der gebürtige Kaiserslauterer hat eine lange FCK-Vergangenheit, war bei seinem Heimatklub Spieler und Trainer, hätte sich heute aber ein anderes Ergebnis gewünscht. Für Kaiserslautern war es der erste Sieg in Münster überhaupt.

Duell um die Deutsche Meisterschaft

Kleiner Exkurs in die Vergangenheit: Vor langer Zeit standen sich die beiden Traditionsklubs in einem großen Duell gegenüber. Am 30. Juni 1951 spielten der 1. FC Kaiserslautern und Preußen Münster im Finale im Berliner Olympiastadion den Deutschen Meister aus.

Es war die Blütezeit der großen Lauterer Mannschaft mit den späteren 54er Weltmeistern Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer. Kaiserlautern gewann damals durch einen Doppelpack von Ottmar Walter mit 2:1 (0:0). Felix Gerritzen hatte die Preußen in Führung gebracht - ein legendäres Finale.

Lahme erste Halbzeit

So viel stand diesmal nicht auf dem Spiel, es ging aber immerhin um drei Zweitliga-Punkte. Zu Beginn investierte allerdings keiner der beiden Klubs vor 12.500 Zuschauern im Preußen-Stadion allzu viel, um für einen Dreier in Frage zu kommen.

Die erste Halbzeit war arm an Höhepunkten. Bei sommerlichen Temperaturen gab es ein paar Torannährungen und kleinere Chancen, sonst aber nicht viel.

Keine Durchschlagskraft

Im zweiten Abschnitt wurde es etwas unterhaltsamer. Lukas Frenkert und Joel Grodowski hatten gute Möglichkeiten für die Preußen. Das erste Münsteraner Heimtor wollte aber nicht fallen.

Es fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive - bei beiden Mannschaften, die sich weitestgehend neutralisierten. Bis in die 86. Minute und dem großen Moment von Rangnar Ache, der Kaiserslautern den zweiten Auswärtssieg in dieser Saison beschert.

Münster in Hamburg, Lautern gegen Hertha

Lautern empfängt am nächsten Spieltag Hertha BSC (31.08., 20.30 Uhr), Münster spielt am selben Tag in Hamburg), hat aber zuvor einen weiteren großen Auftritt vor der Brust: Am Dienstag geht es in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs gegen Vizemeister VfB Stuttgart. Die Partie wird live im Ersten und im Livestream übertragen.