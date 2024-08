Münster gegen Kaiserslautern ist ein Duell mit ganz viel Tradition! Zwar standen sich die Vereine erst siebenmal gegenüber und in der 2. Bundesliga ist es sogar die Premiere, aber alleine der einzige FCK-Sieg gegen die Preußen zeigt wie viel Historie in der Begegnung steckt. Im Juni 1951 konnten die Roten Teufel die Adler im Finale der Deutschen Meisterschaft mit 2:1 bezwingen und sich den Titel sichern.

Für den 1. FC Kaiserslautern läuft es seit der Übernahme von Markus Anfang richtig gut. Die Pfälzer konnten alle Tests gewinnen und sind auch nach den ersten drei Pflichtspielen noch ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende zeigte der Pokalfinalist in Ingolstadt eine blitzsaubere erste Hälfte und führte zur Pause hochverdient mit 2:0. Erst die Gelb-Rote Karte gegen Jan Gyamerah brachte in der zweiten Hälfte noch einmal Spannung rein. Am Ende überstand der FCK jedoch auch die Unterzahl und zog in die nächste Runde ein. Gegen den Aufsteiger wollen Ritter und Co. heute natürlich an die Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen. Mit einem klaren Sieg könnten sie dann womöglich sogar die Tabellenführung übernehmen.

Nach einer 3:1-Pleite zum Auftakt in Fürth gelang es Preußen Münster am vergangenen Spieltag mit einem torlosen Remis gegen den Aufstiegsaspiranten aus Hannover einen ersten Achtungserfolg und Punkt einzufahren. Darauf wollen sie heute natürlich aufbauen und unter Beweis stellen, dass sie ihre Heimstärke aus der 3. Liga auch eine Klasse höher weiter aufrechterhalten können. Die war schließlich ausschlaggebend dafür, dass dem SCP der Aufstieg überhaupt gelungen ist. Mit 41 Punkten stellten die Münsterländer am Ende nämlich das beste Heimteam der Liga und verloren nur zwei Partien vor eigenem Publikum.

Markus Anfang tauscht nach dem Weiterkommen im Pokal dreimal das Personal. Gegenüber dem 2:1-Erfolg in Ingolstadt verteidigt Jean Zimmer wieder hinten rechts für den in der Liga weiterhin gesperrten Almamy Touré. In der Offensive bekommen darüber hinaus Dickson Abiama und Daniel Hanslik ihre Chance für Aaron Opoku und Philipp Klement. Ganz vorne drin darf wieder Jannik Mause ran, der gegen seinen Ex-Klub mit einem Doppelpack zu überzeugen wusste.

Für Münster es es eine absolute Highlight-Woche. Der Aufsteiger bekommt es in der Liga mit den Traditionsmannschaften aus Kaiserslautern und Hamburg zu tun und dazwischen steht am Dienstag noch das große Pokalspiel gegen den Vizemeister aus Stuttgart an. Zu Beginn dieser englischen Woche verzichtet Sascha Hildmann aber noch auf große Personalrochaden. Im Vergleich zum 0:0 gegen Hannover gibt es nur eine erzwungene Änderung. Etienne Amenyido feiert sein Startelf-Debüt für die Adlerträger und stürmt anstelle von Malik Batmaz, der mit einem Kreuzbandriss fehlt. Zudem steht mit András Németh ein weiterer Neuzugang erstmal im Kader.