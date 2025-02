Remis gegen Nürnberg Hertha bemüht aber glücklos bei Leitl-Debüt Stand: 21.02.2025 21:44 Uhr

Die Hertha tritt in der 2. Fußball-Bundesliga auch unter dem neuen Trainer Stefan Leitl auf der Stelle. Am Freitagabend (21.02.25) spielten die Berliner gegen zuletzt formstarke Nürnberger unentschieden.

Nach dem 0:0 (0:0) steht die Hertha mit 26 Punkten vorerst auf dem 12. Tabellenplatz und hat damit sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Im Berliner Olympiastadion endete an diesem Abend auch der Lauf vom 1. FC Nürnberg. Nach zuletzt drei Siegen in Serie steht das Team von Miroslav Klose über Nacht mit 35 Punkten auf Platz acht - behält die oberen Ränge aber im Blick.

Erst am Montagabend wurde Leitl als neuer Cheftrainer von Hertha BSC installiert. Der 47-Jährige trat die Nachfolge von Cristian Fiél an, von dem sich die Berliner nach vier Niederlagen in Serie getrennt hatten. In der Berliner Startelf sorgte Leitl gleich für eine Überraschung und stellte Tjark Ernst statt Marius Gersbeck im Tor auf.

Nach dem Spiel bilanzierte Leitl gegenüber der Sportschau: "Ich hab 'ne Leistung meiner Mannschaft gesehen, mit der bin ich absolut okay. Es war der erste Punkt nach vier sieglosen Spielen. Ich glaube, dass man heute gesehen hat, in welche Richtung wir gehen wollen."

Nürnberg überlässt der Hertha den Ball

In einer verhaltenen Anfangsphase hatte die Hertha zwar etwas mehr Ballbesitz, in das letzte Angriffsdrittel schafften es die Berliner aber zunächst nicht. Noch weniger kam allerdings vom Club, der äußerst abwartend zu Werke ging.

Die Nürnberger Passivität hätte Fabian Reese dann auch fast bestraft. Aber der Berliner Kapitän scheiterte mit einer Volleyabnahme an Nürnbergs Torwart Jan Reichert (28.). Es sollte die einzige Großchance der ersten Halbzeit bleiben.

Hertha kommt wuchtig aus der Pause

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts war es erneut die Hertha, die zumindest in Ansätzen für etwas Fußball-Unterhaltung sorgte. Und wieder stand Reese dabei im Mittelpunkt, aber sein Abschluss aus spitzem Winkel landete nur am Außennetz (58.).

Wenig später hatten die Nürnberger Glück, dass Schiedsrichter Harm Osmers nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte, als Berkay Yilmaz im eigenen Sechzehner der Ball klar an die Hand sprang (61.).

In der Schlussphase verflachte die Partie dann zusehends, einzig Yilmaz hätte dem Club um ein Haar noch einen Auswärtssieg beschert, aber sein Abschluss aufs kurze Eck konnte Ernst noch entschärfen (83.).

"Wir haben die Konter unsauber zu Ende gespielt - das können wir besser. Aber wir müssen auch mal so ein Spiel zu Null spielen", sagte Club-Coach Miroslav Klose am Sportschau-Mikrofon.

Der Hertha kann man im ersten Spiel unter Leitl den Willen nicht absprechen, zumal hinten die Null gehalten werden konnte. Nach vier Niederlagen in Folge können die Berliner etwas Zuversicht in die kommenden Aufgaben mitnehmen.

Berlin in Elversberg, Nürnberg gegen Hannover

Belin reist nächstes Wochenende nach Elversberg (02.03., 13.30 Uhr). Nürnberg empfängt den Tag zuvor Hannover 96 (13.00 Uhr).