Grimaldi trifft spät Paderborn erkämpft Punkt in Hannover Stand: 22.02.2025 23:32 Uhr

Hannover 96 sah gegen den SC Paderborn schon wie der sichere Sieger aus. Doch dann kam Joker Adriano Grimaldi und markierte noch den Ausgleich zum hochverdienten 1:1 (1:0)-Endergebnis. Marcel Halstenberg hatte 96 früh in Führung geschossen.

Nicht ganz glücklich war trotz des erst späten Ausgleichs nach der Partie SCP-Coach Lukas Kwasniok: "Ich glaub, vor dem Spiel hätten wir eine Punkteteilung unterschrieben. Aber wenn man so ein Top-Spiel macht wie wir heute, hätte man am Ende natürlich auch gern den verdienten Sieg gefeiert."

Halstenberg bringt Hannover früh nach vorn

Was immer sich die Paderborener am Samstagabend (22.02.2025) in Hannover auch vorgenommen haben mochten - es war mit Sicherheit nach knapp vier Minuten über den Haufen geworfen.

Gerade einmal so lange dauerte es, bis Hannover 96 gegen die Gäste aus Ostwestfalen erstmals zuschlug: Marcel Halstenberg hatte eine lange Freistoßflanke per Kopf auf Jannik Rochelt verlängert, die Kugel von diesem per Flachpass zurück erhalten und eiskalt aus 13 Metern zum 1:0 eingeschossen. Die Paderborner Abwehr? War nicht da in diesem Moment - wohl mit den Gedanken noch irgendwo in der Spielvorbereitung.

Halstenberg trifft nur Aluminium

Fünf Minuten später hätten sie schon fast aussichtslos zurückgelegen: Halstenberg hatte sich den Ball zum Freistoß zurechtgelegt - 20 Meter vor dem Tor. Und so etwas kann der Ex-Leipziger natürlich. Scheppernd krachte sein Schuss ans rechte Lattenkreuz.

Dieser Aluminium-Treffer hatte aber so etwas wie eine Weckfunktion für den SCP, der fortan auch am Spiel teilnahm. Raphael Obermair hatte als Erster die Initiative ergriffen und wäre um ein Haar gleich erfolgreich gewesen. Nach feinem Solo zog er trocken aus 19 Metern ab und fand im nachfassenden Ron-Robert Zieler im Kasten der Hausherren seinen Meister.

Paderborn rafft sich auf

Nach einer guten halben Stunde die nächste Großchance für die Gäste: Wieder hatte Obermair stark vorbereitet und Santiago Castaneda in Szene gesetzt. Der Mittelfeldmann brachte allein vor Zieler die Kugel aber auch nicht im Tor unter, zielte knapp links vorbei.

Im zweiten Abschnitt übernahm Paderborn gänzlich die Spielontrolle. Und erspielte sich Gelegenheiten. In der 56. Minute brachte Aaron Zehnter eine Linksflanke mit überragendem Schnitt ins Zentrum, wo Calvin Brackelmann mit viel Tempo in den Kopfball ging, aber nur die Querlatte zum Erzittern brachte.

Zweimal Alu für Paderborn

Sechs Minuten später der nächste Alutreffer. Der überragende Obermair schoss quasi ansatzlos aus 20 Metern knallhart an den linken Pfosten. Hannover war viel zu passiv - die Führung hing am seidenen Faden. Der dann spät doch noch riss. Der gemeinsam mit Sven Michel spät eingewechselte Adriano Grimaldi stand in der Nachspielzeit goldrichtig und köpfte zum verdienten 1:1 ein.

Hannover in Nürnberg, Paderborn gegen Hamburg

Die Mannschaft von Andre Breitenreiter hat kommende Woche ein Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg (01.03., 13.00 Uhr). Paderborn spielt den Tag darauf zuhause gegen den HSV (13.30 Uhr).