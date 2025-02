Maues Unentschieden Köln und Düsseldorf enttäuschen im Rheinderby Stand: 23.02.2025 15:25 Uhr

Ein über weite Strecken langweiliges Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf hat keinen Sieger gefunden.

Vor 50.000 Fans in Köln brachte Florian Kainz (67.) beim 1:1 den FC in Führung, Isak Johannesson (90.) glich per Strafstoß aus.

Köln verliert Tabellenführung

Die "Geißböcke" müssen damit dem Hamburger SV die Tabellenspitze überlassen, sie sind mit 41 Punkten Zweiter. Die Fortuna hat 38 Zähler und bleibt weiter Fünfter.

Drei Serien hielten. Seit Ende Oktober sind die Kölner daheim jetzt ungeschlagen, Düsseldorf ist jetzt seit sechs Partien unbesiegt. Und die Fortuna muss weiter auf einen Derbysieg in Köln warten - den bisher letzten gab es 1989 in der Bundesliga.

Pure Langeweile im ersten Durchgang

Zu Beginn war beiden Teams die Anspannung anzusehen, beide waren zunächst darum bemüht, keinen Fehler zu machen. Erst in der 18. Minute gab es die erste ernstzunehmende Chance - und zwar für die Kölner. Linton Maina kam im Strafraum an den Ball und schloss aus spitzem Winkel und halbrechter Position sofort ab. Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier war aber schnell unten und hielt das Leder fest.

Nur fünf Minuten später lenkte der Keeper einen Schuss von Dejan Ljubicic um den Pfosten. Keine Frage: Der FC wurde stärker. Die "Geißbock-Elf" hatte mehr vom Spiel und arbeitete am Führungstreffer, während die Fortuna auf Konter und Umschaltsituationen hoffte. Insgesamt war es aber eine ereignisarme erste Halbzeit, mit 0:0 ging es in die Pause.

Auch Downs bringt keinen Schwung

In der zweiten Halbzeit änderte sich das alles nicht. Die Kölner versuchten zumindest, das Spiel zu machen, die Gäste beschränkten sich vor allem auf die Defensive. Mehr als einige Halbchancen sprangen dabei nicht heraus.

In der 56. Minute setzten die Kölner Fans alle ihre Hoffnungen auf Damion Downs, der für Imad Rondić ins Spiel kam, zuvor war schon Luca Waldschmidt (für Mathias Olesen) eingewechselt worden. Doch auch Fan-Liebling Downs (neun Saisontore) brachte keinen Schwung.

Kainz trifft zur Kölner Führung

Mit dem ersten wirklich schönen Spielzug der Partie gingen die Kölner dann verdient in Führung. Maina konnte auf der linken Seite mit viel Tempo bis zur Grundlinie marschieren, seinen klugen Pass in den Rückraum versenkte der völlig freistehende Kainz.

Danach nahm das Spiel zumindest ein wenig Fahrt auf. Die Zweikämpfe wurden intensiver und hitziger geführt und die Fortuna ließ sich tatsächlich ab und an im Strafraum der Kölner blicken.

In der der 74. Minute gab es dann auch die erste Chance für die Gäste, doch Timo Hübers blockte den Schuss von Dzenan Pejcinovics, der vielleicht sogar vobei an Torwart Marvin Schwäbe im Tor gelandet wäre. Und wenig später waren die Kölner im Glück, als Vincent Vermeij einen Ball nur an die Latte setzte.

Schmied mit unerklärlichem Aussetzer

Doch der Düsseldorfer Druck wurde größer und dann hatte der Kölner Joël Schmied einen Aussetzer, als er den Ball im Strafraum mit der Hand spielte. Isak Johannesson verwandelte den fälligen Strafstoß.

Köln in Karlsruhe, Düsseldorf gegen Fürth

Köln spielt kommendes Wochenende am Samstag beim KSC (01.03.2025, 20.30 Uhr). Düsseldorf empfängt am Karevalsfreitag die Mannschaft aus Fürth (18.30 Uhr).