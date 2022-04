Druckvoller Start der Rothosen

Die Rothosen nahmen von Anfang an das Heft in die Hand und belohnten sich für einen druckvollen Start mit der verdienten Führung, von der sich die Gäste nicht mehr erholten. Konsternierte und teilweise fahrige Karlsruher leisteten sich viele Fehler. Der am härtesten bestrafte unterlief dem vorbelasteten Gordon, der sich nach gerade einmal einer halben Stunde die Ampelkarte abholte.

Die Hinausstellung schwächte die Gäste aus Baden enorm - die Karlsruher waren am Ende froh, nicht deutlich höher verloren zu haben. Die Hamburger hielten mit dem Sieg Anschluss an die Aufstiegsplätze ins Fußball-Oberhaus. Damit es vier Jahre nach dem Abstieg noch etwas wird mit der Rückkehr, muss die Konkurrenz allerdings auch kräftig mitspielen - indem sie sich gegenseitig die Punkte stiehlt. Dies kann etwa am Ostersonntag (17.04., 13.30 Uhr) passieren, dann treffen Tabellenführer Schalke 04 und der Vierte Darmstadt 98 am Böllenfalltor aufeinander, zeitgleich empfängt der Dritte Werder Bremen den fünftplatzierten 1. FC Nürnberg.

HSV in Regensburg, KSC gegen Ingolstadt

Hamburg spielt am kommenden Spieltag in Regensburg (Samstag, 13.30 Uhr), der KSC gegen Ingolstadt (Freitag, 18.30 Uhr).

Quelle: red/sid/dpa