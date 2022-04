Heidenheim enorm abwehrstark

Jeder weiß: Wenn Heidenheim daheim erst einmal mit 2:0 in Führung liegt, wird es für jeden Gegner schwer, noch etwas Zählbares aus Ost-Württemberg mitzunehmen. Das musste in der Folge auch der FCN erkennen. Die junge, spielstarke Mannschaft von Trainer Robert Klauss bemühte sich im zweiten Abschnitt um Spielkontrolle und variables Spiel in die Spitze, prallte aber regelrecht an der körperlich robusten, erfahrenen Truppe von Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt ab.