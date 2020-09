Die Fans der Bundesligaklubs stellen sich auf eine erneute Zitterpartie ein, womöglich wieder bis wenige Stunden vor dem Anpfiff: In der vergangenen Woche, beim Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga, kassierte die Stadt München einen Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 die Genehmigung, Zuschauer ins Stadion zu lassen. In Köln senkten die Behörden gar erst am Abend vor dem Anpfiff in Müngersdorf den Daumen und verboten ebenfalls die geplante Rückkehr der Fans, wegen der immens gestiegenen Zahl an Corona-Neuinfektionen in der Domstadt.

Der bange Blick der Fans und der Klubs geht auch vor dem zweiten Saison-Wochenende auf die sogenannte Inzidenzzahl, die die Zahl an registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beziffert. Nur bei einer Inzidenzzahl von unter 35 am jeweiligen Bundesliga-Standort sind überhaupt wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen, bis zu einer Maximalgrenze von 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität. Darauf hatten sich die Bundesländer kurz vor dem Liga-Start geeinigt. Unklar ist dabei allerdings, welcher Stichtag für die Inzidenzmessung gelten soll. Der Beschluss der Politik sieht anders als das DFL-Hygienekonzept keinen festen Termin vor. Unabhängig davon: Das letzte Wort bei der Zulassung von Fans haben immer die Gesundheitsbehörden vor Ort, die das lokale Infektionsgeschehen im Blick haben.

Schalke droht erneutes Geisterspiel

Dem FC Schalke 04 droht wie schon beim 0:8-Debakel in München ein Spiel vor leeren Rängen, diesmal im eigenen Stadion. Die Inzidenzzahl in Gelsenkirchen liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts aktuell bei 39,1 - und damit über dem erlaubten Wert von 35. Der Klub teilte am Mittwoch mit, dass er zunächst das Infektionsgeschehen bis Donnerstag beobachten werde, bevor er überhaupt mit der Verteilung der Tickets für das Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr) startet.