liveblog Hochspannung in der 2. Liga HSV oder St. Pauli - wer gewinnt das Stadtderby? Stand: 02.05.2024 14:10 Uhr

News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de. Am Freitag im Fokus: das Hamburger Stadtderby.

Steigen der FC St. Pauli und Holstein Kiel auf? Schafft es der HSV noch in die Relegation? Im Tabellenkeller der 2. Liga kämpfen Eintracht Braunschweig, Hansa Rostock und der VfL Osnabrück um den Klassenerhalt. News und Hintergründe zum Zweitliga-Saisonendspurt im Live-Blog bei NDR.de. Am Freitag im Fokus: das Hamburger Stadtderby.

Drittletzter Spieltag: Direkte Aufsteiger könnten feststehen

An diesem Wochenende können bereits sowohl der FC St. Pauli als auch Holstein Kiel vorzeitig in die Bundesliga aufsteigen. Für den HSV dagegen kann sich der Traum vom Aufstieg ausgerechnet im Spiel am Freitag (18.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den Stadtrivalen endgültig erledigen. Der Blick aller drei Nordclubs richtet sich auch auf das Spiel des Tabellendritten Fortuna Düsseldorf, der am Freitag zeitgleich den 1. FC Nürnberg empfängt. Kiel gastiert am Sonntag (13.30 Uhr) bei Wehen Wiesbaden.

Abstimmung: Wer gewinnt das Stadtderby?

Zum zwölften Mal treffen der HSV und St. Pauli am Freitag in der 2. Liga aufeinander - und es geht in jeder Hinsicht um viel. Aufstieg, Prestige, Stadtmeisterschaft - wie endet das Derby? Stimmen Sie ab!

Was wird aus dem Spiel VfL Osnabrück - Schalke 04?

Das richtungsweisende Spiel des VfL, der am Wochenende absteigen könnte, gegen die Königsblauen am Sonnabend (13 Uhr) ist wegen Mängeln in der Dachkonstruktion am Stadion Bremer Brücke gefährdet. Die zuständigen Behörden erteilten eine vorübergehende Nutzungsunterlassung. Schalke ist not amused und hat alternative Austragungsorte vorgeschlagen. Doch ob und wie die Partie stattfinden kann, wird die DFL entscheiden. Die Zeit drängt...

Strikte Bekleidungsvorschriften für St.-Pauli-Fans im Volksparkstadion

Beim Zweitliga-Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli gelten am Freitagabend besondere Regeln für die Gäste-Fans. Beide Clubs wiesen darauf hin, dass das Tragen von Fanutensilien des FC St. Pauli außerhalb des Gästebereichs nicht gestattet ist, um eine strikte Fantrennung zu gewährleisten. Dazu gehören unter anderem Trikots, Schals, Totenkopfpullis und Ähnliches. Wer diese Regel nicht befolgt, erhält keinen Zugang zum Stadion. Das Volksparkstadion wird mit 56.100 Zuschauern ausverkauft sein. Das offizielle Gästekontingent beträgt 5.576 Karten.

HSV hofft noch auf Relegation und Rückkehr in die Bundesliga

Vier Punkte trennen den Tabellenvierten HSV von Düsseldorf, das vor dem 32. Spieltag Relegationsrang drei belegt. Noch träumen die "Rothosen" von der Rückkehr in die Bundesliga, wo sie als Gründungsmitglied über Jahrzente große Erfolge gefeiert, aber auch bittere Niederlagen kassiert haben. Ein Rückblick auf die bewegte Bundesliga-Geschichte des Hamburger SV:

Dieses Thema im Programm:

NDR Info | 03.05.2024 | 21:45 Uhr