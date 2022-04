Gleich nach der Halbzeit kam es für Hector aber noch deutlich schlimmer: Vollkommen unbedrängt spielte er kurz vor dem eigenen Strafraum einen Querpass, der wohl für seinen Keeper Schwäbe gedacht war. Die Kugel verhungerte aber auf halber Strecke, so dass Awoniyi dazwischensprinten konnte und aus dem Nichts zur 1:0-Führung für Union einschob.

Viel Mittelfeld, wenig Strafraum

Danach driftete die Partie zunehmend ins Belanglose ab. Sehr viel spielte sich im Mittelfeld ab, sehr wenig hingegen in beiden Strafräumen. Aus Sicht der Berliner war das in Ordnung: Sie ziehen mit den drei Punkten am direkten Konkurrenten vorbei und dürfen durchaus weiter davon träumen, auch in der kommenden Saison wieder international vertreten zu sein.

Köln ist auch noch nicht aus dem Rennen, muss aber dringend am Plan B arbeiten, wenn Modeste mal nicht mitwirken kann: Im zweiten Durchgang hatte die Mannschaft von Steffen Baumgart erst in der 95. Minute (!) den ersten Torschuss, der aber abgeblockt wurde.

Union jetzt im Derby gefordert

Für die Unioner steht am kommenden Samstag (09.04.2022) das Derby gegen die Hertha an, Köln empfängt mit dem 1. FSV Mainz 05 den nächsten Konkurrenten im Kampf um Platz sieben.