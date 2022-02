Winter-Transfers - Fußball-Bundesliga abgehängt

Vlahovic für mehr als 80 Millionen Euro zu Juventus

Teilweise mächtig geklotzt wurde aber auch in Italien. Den teuersten Transfer im Winter leistete sich Juventus Turin. Dusan Vlahovic kam für mehr als 80 Millionen Euro vom AC Florenz. Inter Mailand ließ sich die Dienste von Atalanta Bergamos Robin Gosens geschätzte 25 Millionen Euro kosten.

In Spanien ging selbst der mit über einer Milliarde verschuldete FC Barcelona ins Risiko: 55 Millionen für Ferran Torres von Manchester City. Selbst in der russischen Liga saß das Geld lockerer als in Deutschland. So wechselte Yuri Alberto für satte 20 Millionen Euro von Porto Alegre zu Zenit Sankt Petersburg. Auch die französische Ligue 1 liegt im Ranking noch vor Deutschland.

Vor zwei Jahren mehr als drei Mal so viel ausgegeben

Wie groß die Bescheidenheit der Bundesligisten jetzt war, zeigt ein Blick auf die Zeit vor der Corona-Pandemie. In der Saison 2019/20 gaben die Klubs im Winter für 44 Spieler rund 200 Millionen Euro aus – mehr als drei Mal so viel wie in diesem Jahr. Damals kamen Topspieler wie Erling Haaland und Dani Olmo in die Liga.

Dass die Fußball-Funktionäre in Deutschland die erzwungene Bescheidenheit zum Normalfall machen und in Zukunft freiwillig ein wenig Fahrt aus dem "Wettrüsten" nehmen, ist indes wohl nur ein frommer Wunsch. Dafür sorgen dann schon die englischen und italienischen Klubs, die das Tempo hochhalten.

