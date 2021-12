Wie der FC Barcelona trotz der Schulden Ferran Torres holen konnte

Klar ist, dass der FC Barcelona im Winter auf dem Transfermarkt auch in die andere Richtung aktiv werden und teure Spieler loswerden muss. Ablösesummen wären dabei zwar hilfreich, Hauptziel dürfte es aber sein, Spieler mit besonders hohen Gehältern abzugeben.

Ohne Champions League geht es nicht

Barcelonas Trainer Xavi Hernandez

Barcelona ist in der spanischen Liga derzeit Tabellensiebter und wäre aktuell nur unter Umständen in der Europa Conference League dabei. Der Klub braucht aber dringend die Champions League, um seinen ungebrochenen Bedarf an Einnahmen zu decken. 117 Millionen nahm der Klub dort 2018/19 ein, 100 Millionen in der Saison 2019/20.

Für den Klub und Torres ergibt der Wechsel daher zumindest kurzfristig Sinn. Torres ist in Barcelona eher der Star als bei Manchester City, wo er kein Stammspieler war. Trainer Xavi Hernandez verspricht sich nun mehr Qualität im Spiel, um noch in die Plätze für die Champions League einzuziehen. Ein Versprechen, das eingehalten werden muss, damit das System FC Barcelona weiter funktioniert - sportlich wie finanziell.

