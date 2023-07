Bundesliga-Saisonvorbereitung Werder-Neuzugang Keita verletzt, Darmstadt patzt im Testspiel Stand: 16.07.2023 21:18 Uhr

Werder Bremen hat sein Testspiel gegen den VfB Oldenburg gewonnen, Top-Transfer Naby Keita verletzte sich allerdings. Heidenheim fuhr einen Kantersieg ein, Darmstadt patzte.

Top-Transfer Naby Keita hat sich kurz vor seinem Debüt für Werder Bremen leicht verletzt. Der 28-Jährige sollte im Test gegen den VfB Oldenburg (3:1) am Sonntag (16.07.2023) in Westerstede von Beginn an auflaufen, klagte beim Aufwärmen aber über Adduktorenprobleme. Keita, der in fünf Jahren beim FC Liverpool wegen diverser Verletzungen nur auf 84 Einsätze gekommen war, blieb auf der Bank.

Nach dem Spiel gab Keita Entwarnung. "Die Verletzung ist nicht so schlimm. Im nächsten Spiel bin ich wieder dabei" , sagte er. Ähnlich äußerte sich Ole Werner. "Er hat beim Aufwärmen etwas in den Adduktoren gespürt. Wir werden morgen mehr wissen. Aber es war eine Vorsichtsmaßnahme" , wurde der Werder-Trainer in der "Bild" zitiert. Die Werder-Treffer erzielten Justin Njinmah (23.), Neuzugang Dawid Kownacki (62.) und Jean-Manuel Mbom (64.).

Kantersieg für Heidenheim

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim präsentiert sich in der Frühphase seiner Saisonvorbereitung weiter in Torlaune. Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann sein zweites Testspiel beim benachbarten Fußball-Kreisligisten SV Mergelstetten 14:0 (7:0). Zuletzt hatte Heidenheim im Rahmen seines Trainingslagers in Südtirol eine Eisack-Rienz-Auswahl mit 12:0 besiegt. Gegen Mergelstetten kamen in Schmidts Anfangsformation alle vier bisherigen Neuzugänge zum Einsatz.

Darmstadt verliert Test in Gießen

Aufsteiger Darmstadt 98 hat seinen dritten Test in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison verloren. Beim Hessenligisten FC Gießen unterlagen die "Lilien" 0:2 (0:0), für die Tore sorgten Jorden Aigboje (60.) und Leonid Akulinin (70.). "Wir haben heute zurecht verloren, weil wir nicht unseren besten Tag erwischt haben. Solche Spiele gibt es eben aber auch in einer Vorbereitung" , sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Darmstadt bezieht vom 22. bis 30. Juli ein Trainingslager in Herxheim.

Köln gewinnt Test gegen Podolski-Klub

Der 1. FC Köln hat beim Wiedersehen mit seinem früheren Stürmerstar Lukas Podolski einen Last-Minute-Sieg gefeiert. Das Team von Trainer Steffen Baumgart bezwang den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze, der von Ex-Nationalspieler Podolski als Kapitän angeführt wurde, bei einem Vorbereitungsturnier im österreichischen Sankt Johann mit 3:1. Sargis Adamyan (11. Minute), Timo Hübers (45.) und Davie Selke (45.+2) erzielten die Tore für den FC. Für Zabrze traf der Ex-Kölner Pawel Olkowski (36.).

Zuvor hatten die Kölner 0:1 gegen Zweitligist Hannover 96 verloren. Den entscheidenden Treffer erzielte vor gut 2.000 Zuschauern Cedric Teuchert in der 36. Minute. Hannover gewann zudem auch die dritte Partie gegen Zabrze durch ein Eigentor der Polen (6.) und zwei Treffer des norwegischen Stürmers Havard Nielsen (20./45.+1) mit 3:0 und sicherte sich so den Turniersieg. Eine Partie dauerte jeweils 45 Minuten.