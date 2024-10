Bochum trifft auf die Bayern Tabellenletzter gegen den Spitzenreiter - ein bisschen Hoffnung aus Daten Stand: 25.10.2024 13:10 Uhr

Der VfL Bochum trifft als Tabellenletzter mit nur einem Punkt auf den Tabellenführer FC Bayern München. So aussichtslos, wie es scheint, ist es aber gar nicht, zumindest nicht laut der Statistik.

Die netten Erinnerungen gibt es nur noch im Kopf von Markus Feldhoff. Drei Tore schoss er damals gegen den FC Bayern München, der am 8. März 1997 als Tabellenführer zu Bayer Leverkusen gekommen war. Feldhoff traf zum 3:0, 4:2 und 5:2-Endstand. Die Erinnerung an eines seiner größten Spiele hatte er auch auf einer Videokassette gespeichert. Aber die Aufzeichnung ist verschwunden. "Überspielt", vermutete Feldhoff am Freitag (25.10.2024) und verdächtigte seine beiden Kinder, die "Bayern-Fans" seien.

Ein 5:2-Sieg gegen den FC Bayern ist seit Jahrzehnten etwas Besonderes in der Bundesliga. Allerdings war Bayer Leverkusen damals Tabellendritter und nach dem Erfolg nur noch zwei Punkte hinter den Münchnern, die ihre Tabellenführung an das punktgleiche Borussia Dortmund verloren.

Feldhoff gegen den Lieblingsklub seiner Kinder

Wenn Markus Feldhoff am Sonntag (27.10.2024, ab 15.20 Uhr im Audiostream und im Live-Ticker bei der Sportschau) als neuer Trainer des VfL Bochum gegen den Lieblingsklub seiner Kinder antritt, sind die Vorzeichen ein wenig anders. Die Bayern sind zwar nach dem 1:4 in der Champions League beim FC Barcelona ein wenig gerupft, aber immerhin Spitzenreiter der Bundesliga. Bochum hingegen hat als Tabellenletzter einen Punkt auf dem Konto, aus dem Heimspiel gegen Holstein Kiel.

"Es ist das einfachste Spiel des Jahres, alle freuen sich, auch losgelöst vom Tabellenplatz", sagte Feldhoff hinsichtlich der eindeutigen Außenseiterrolle. So aussichtslos, wie die Lage auf den ersten Blick für den VfL erscheint, ist sie beim Blick in die Historie auch gar nicht.

Seit Gründung der Bundesliga 1963 kam es bislang 92-mal zu dem Duell zwischen einem Tabellenführer und dem -letzten. Allerdings sind in dieser Betrachtung die ersten fünf Spieltage ausgeklammert, weil die Tabelle zu so frühen Zeitpunkten der Saison noch kein seriöses Bild liefert.

Elf Siege für den Tabellenletzten

Von diesen 92 Duellen gewann der jeweilige Spitzenreiter 58, zuletzt war das im Februar 2024 der Fall, als der spätere Meister Bayer Leverkusen beim letztlichen Absteiger SV Darmstadt 98 mit 2:0 siegte.

Vor zwei Jahren erwischte es letztmals einen Spitzenreiter beim Schlusslicht. Der 1. FC Union Berlin unterlag am 11. Spieltag im Oktober 2022 mit 1:2 beim VfL Bochum. Das war einer von bislang elf Siegen eines Tabellenletzten, aus dem die Bochumer nun wieder ein wenig Mut schöpfen dürfen. Vermutlich wären sie auch schon mit einem Unentschieden hochzufrieden, das es folglich 23-mal gab.

Anders ausgedrückt: In weniger als zwei Drittel der Fälle gewann bislang - in Partien ab dem sechsten Spieltag - der Tabellenführer.

Bayerns letzte Niederlage gegen ein Schlusslicht in Cottbus

Die Saison 2024/25 ist noch ziemlich jung, aber angesichts von nur einem Punkt und dem harten Programm mit Spielen gegen Bayern, bei Eintracht Frankfurt, gegen Bayer Leverkusen und beim VfB Stuttgart vor der Brust, würde dem VfL jeder gerne so genannte Bonuspunkt helfen.

Die beiden jüngsten Siege, die einem Schlusslicht in der Rückrunde gelangen, waren elementar wichtig. Borussia Mönchengladbach gewann am 31. Spieltag der Saison 2010/11 mit 1:0 gegen den späteren Meister Borussia Dortmund, rettete sich unter Trainer Lucien Favre in die Relegation und dann in zwei Spielen gegen den VfL Bochum.

Der FC Energie Cottbus war nach einem 2:0-Sieg gegen den FC Bayern am 24. Spieltag der Saison 2007/08 so beflügelt, dass er letztlich recht souverän die Klasse hielt. Seit der Niederlage in Cottbus verloren die Münchner keines der 30 Spiele mehr gegen einen Tabellenletzten. In diese Rechnung sind allerdings alle Spieltage einbezogen, also auch schon ein zweiter und dritter.

Saarbrücken schafft bis heute Einmaliges und gewinnt auswärts

Es war erst der 16. Spieltag der Bundesliga überhaupt, als dem 1. FC Saarbrücken bis heute Einmaliges gelang. Am 11. Januar 1964 gewann er als Tabellenletzter auswärts beim Spitzenreiter, dem 1. FC Köln. Es brachte dem 1. FC Saarbrücken nichts, und es schadete den Kölnern nicht. Sie wurden Meister, Saarbrücken stieg ab - als Tabellenletzter.

Ausschnitte des Spiels VfL Bochum - FC Bayern München gibt es in der "Sportschau am Sonntag" ab 21.15 Uhr.