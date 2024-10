36. Jetzt möchte sich Jamal Musiala links durch den Sechzehner tanzen. Doch zwischen drei Bochumern geht irgendwann der Platz aus. Und dann ist da auch noch Torwart Patrick Drewes, der sich den Ball entschlossen schnappt.

35. Auf der Gegenseite spielen sich die Münchener auf rechts in die Box. Dort verarbeitet Jamal Musiala den Ball aus der Luft mit der Hacke, legt filigran zur Mitte ab. Doch ein Abnehmer für das Zuspiel findet sich nicht.

33. Über einen Freistoß von Maximilian Wittek wollen die Hausherren in den Strafraum gelangen. Das klappt nicht, doch der VfL bleibt zumindest dran, hält sich mal eine Zeit lang in der gegnerischen Hälfte auf.

31. Links in der Box führt Jamal Musiala den Ball, schaut und wartet auf den Antritt von Kingsley Coman. Dann folgt der Pass in dessen Lauf. Doch so richtig kommt der Franzose nicht ran. Patrick Drewes greift zu.

29. Also versucht sich nun Jakov Medić mit einem Distanzschuss. Der Weg zum Tor ist doch gut und gerne 25 Meter weit. Der Ball steigt auf und fliegt über das Gehäuse von Manuel Neuer.

28. Noch muss der VfL den Kopf nicht in den Sand stecken. Schon mehrfach schien der FC Bayern in dieser Saison Spiele im Griff zu haben und gab dann doch noch Punkte ab.

26. Jamal Musiala Bayern Tooor für Bayern München, 0:2 durch Jamal Musiala

Erneut nutzen die Gäste eine Standardsituation. Vom rechten Strafraumeck hebt Joshua Kimmich die Kugel überraschend gefühlvoll in den Sechzehner. Das schaut einstudiert aus. Jamal Musiala verlängert noch vor dem ersten Pfosten, also rechts im Torraum und köpft den Ball über Patrick Drewes hinweg in den Kasten. Für den Nationalspieler ist das der vierte Saisontreffer in der Bundesliga.

24. Die nachfolgende Bochumer Ecke von der rechten Seite verlängert Erhan Mašović auf Höhe des ersten Pfostens per Kopf. Der Ball fliegt über die Querlatte.

23. Verheißungsvoller Schuss von Broschinski! Plötzlich greifen die Gastgeber wieder mal an. Ibrahima Sissoko spielt den Ball in den Rücken von Moritz Broschinski, der das Ding nur mit Glück verarbeiten kann. Dann fackelt der Stürmer nicht lange, feuert aus halblinker Position. Der Distanzschuss rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Und Manuel Neuer ist offenbar noch mit den Fingerspitzen dran.

21. Bochum meldet sich nur noch äußerst sporadisch zu Wort, hat im gegnerischen Sechzehner noch keine Ballaktion zu Buche stehen. Zudem erreicht man noch immer keine 20 Prozent Ballbesitz und hat selbst in den Zweikämpfen überwiegend das Nachsehen. Andersrum aufgezogen, liefert der Rekordmeister eine überaus seriöse Vorstellung ab, lässt hier gar nichts schleifen.

19. Jetzt bringen die Gäste mal Tempo rein. Jamal Musiala schlägt rechts in der Box den Haken, hat die Übersicht für den nachrückenden Michael Olise. Diesmal geht der Torschütze bei diesem Direktschuss weniger genau zu Werke und stellt Patrick Drewes nicht ernsthaft auf die Probe.

16. Michael Olise Bayern Tooor für Bayern München, 0:1 durch Michael Olise

Diesen Freistoß aus halbrechten 19 Metern schießt Michael Olise direkt, zirkelt den Ball mit dem linken Fuß gefühlvoll und höchst präzise oben ins rechte Eck. Da ist Patrick Drewes vollkommen chancenlos, kann der Kugel nur staunend hinterherschauen. Für Olise bedeutet das den fünften Saisontreffer in der Bundesliga

15. In Strafraumnähe und leicht nach rechts versetzter Position kommt Harry Kane zum Rechtsschuss, wird dabei erst von Ivan Ordets gehalten und dann noch von Anthony Losilla ins Stolpern gebracht. Als Patrick Drewes den Schuss gehalten hat, entscheidet der Unparteiische auf Freistoß.

12. Felix Passlack Bochum Gelbe Karte für Felix Passlack (VfL Bochum)

Mit seinem deutlich kürzeren Beinen hat Felix Passlack Mühe, mit dem pfeilschnellen Alphonso Davies Schritt zu halten. Das führt zwangsläufig zu einem Foul und der ersten Gelbe Karte der Partie. Für Passlack ist das die zweite in dieser Bundesligasaison.

10. In der Folge wirken die Gäste etwas vorsichtiger, haben aber weiterhin ausgiebig das Sagen. Der Ballbesitz bewegt sich deutlich über 80 Prozent.

8. Kim rettet kurz vor der Linie! Erneut spielen die Hausherren einen langen Ball. Manuel Neuer kommt weit aus seinem Sechzehner und ist zu spät. Moritz Broschinski legt die Kugel vorbei und läuft aufs verwaiste Tor zu. Min-jae Kim ist ihm auf den Fersen, gelangt noch irgendwie an den Ball und spielt den kurz vor der Linie nach links weg.

6. Somit gibt es lediglich einen Eckstoß für den FC Bayern. In dessen Folge kommt João Palhinha aus der zweiten Reihe zum Schuss, bringt den immerhin aufs Tor. Patrick Drewes jedoch hat damit keine großen Probleme.

5. Jetzt gelangt der Rekordmeister erstmals in den Sechzehner. An der Strafraumgrenze kommt Michael Olise zu Fall. Das zieht eine VAR-Überprüfung bezüglich eines eventuellen Elfmeters nach sich. Doch vor den Monitoren können Benjamin Brand und Holger Henschel keine Hinweise dafür finden.

4. Bochum deutet durchaus schon an, auch mutig draufgehen zu wollen. Und die nötige Aggressivität in den Zweikämpfen bringen die Westfalen auch schon rein. So sieht sich Schiedsrichter Florian Exner früh zu einer Ermahnung gegen Anthony Losilla genötigt, der gare João Palhinha gefoult hat.

2. Erwartungsgemäß sind die Gäste gleich häufig am Ball, wirken dabei aber nicht wirklich sicher. Nach einem Ballverlust versuchen die Bochumer, mit einem langen Ball umzuschalten. Min-jae Kim arbeitet gut nach hinten und spielt zurück über Manuel Neuer.

1. Spielbeginn

Während der vergangenen Saison gab es in den Duellen beider Klubs Heimsiege. So gewann der VfL im Februar an dieser Stelle mit 3:2. Als der Rekordmeister in der Spielzeit davor an der Castroper Straße vorbeischaute, wurden die Bochumer im August 2022 mit 7:0 vermöbelt – wie übrigens auch vor gut einem Jahr in München.

Doch auch bei den Münchenern läuft längst nicht mehr alles rund. Von den letzten fünf Pflichtspielen wurde lediglich eines gewonnen – am letzten Bundesligaspieltag zu Hause gegen Stuttgart (4:0). In der Königsklasse setzte es seither zwei Auswärtsniederlagen bei Aston Villa (0:1) und in Barcelona (1:4). National jedoch ist der Rekordmeister noch ungeschlagen, hat vor dem 3:3 in Frankfurt alle Gastspiele in Bremen (5:0), Kiel (6:1), Wolfsburg (3:2) sowie im Pokal in Ulm (4:0) gewonnen. Die beste Offensive der Bundesliga hat von ihren 24 Saisontoren 17 auf Reisen produziert.

Zumindest haben die Westfalen ihren einzigen Zähler zu Hause ergattert – bei einem 2:2 im September gegen Bundesliganeuling Holstein Kiel. Alle anderen Pflichtspiele der Saison gingen verloren. Inklusive DFB-Pokal bedeutet das sieben Niederlagen. Das Gefühl eines Sieges hatten die Bochumer letztmals im Relegationsrückspiel Ende Mai in Düsseldorf. Der letzte Heim-Dreier wurde einen Monat davor gegen Hoffenheim errungen (3:2).

Gestern musste der FC Bayern seine Tabellenführung an RB Leipzig abgeben. Ein Sieg muss her, um auf den Platz an der Sonne zurückzukehren. Für den aktuell Zweiten sollte das beim Schlusslicht möglich sein. Die Bochumer stehen mit einem kümmerlichen Punkt da und drohen allmählich den Kontakt zum rettenden Ufer zu verlieren. Kann der Trainerwechsel ausgerechnet im Spiel gegen den Rekordmeister etwas bewirken?

Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei der TSG 1899 Hoffenheim musste Bochums Coach Peter Zeidler seinen Hut nehmen. Der bisherige Co-Trainer Markus Feldhoff soll als Interimslösung vorerst die Verantwortung tragen. In dieser Position nimmt der 50-Jährige drei Wechsel vor. Anstelle von Koji Miyoshi, Mats Pannewig und Philipp Hofmann (alle Bank) rücken Jakov Medić, Tim Oermann und Ibrahima Sissoko in die Startelf des VfL. Aufseiten der Gäste gibt es nach der Champions-League-Pleite am Mittwoch in Barcelona (1:4) ebenfalls drei Veränderungen. Raphaël Guerreiro, Serge Gnabry und Thomas Müller finden sich auf der Bank wieder. Dafür beordert Vincent Kompany heute Konrad Laimer, Jamal Musiala und Kingsley Coman in die Münchner Anfangsformation.